5 причин научиться смеяться над собой

Мало что так меня успокаивает, как смех над своими неудачами. Наука тоже начала видеть ценность в самоиронии. Самоуничижительный юмор не только поднимает настроение, но и улучшает здоровье в целом. Исследование, опубликованное в журнале «Psychology and Individual Differences», сообщает, что люди с развитой самоиронией более благополучны в психологическом плане. Психолог Арни Канн, который изучает юмор, отмечает, что все зависит от контекста. В зависимости от того, как мы используем шутки, они могут привести к положительным или отрицательным последствиям. Так, лучше не прибегать к самоиронии, чтобы скрыть свой гнев. Понимание того, насколько полезен смех, может улучшить твою жизнь. Если ищешь причины относиться к себе менее серьезно, они перед тобой.

1. Тебе будет проще наладить позитивные отношения с людьми

Смех высвобождает окситоцин, а этот гормон увеличивает доверие и помогает человеку раскрыться. Кроме того, искренность всегда привлекает. Раскрывая свои недостатки через юмор, ты располагаешь к себе человека, и он начинает чувствовать себя комфортно. И, наконец, третий аргумент — никто не любит нытиков. Люди тянутся к тем, кто излучает позитив.

2. Ты сможешь переосмыслить свои проблемы

Когда ты сталкиваешься со страхом или стрессом, позволь себе увидеть смешную сторону, а она есть в любой ситуации. Смех даст выход твоим эмоциям, успокоит и поможет взглянуть на происходящее под другим углом. Разумеется, не стоит хохотать в лицо всем угрозам, иначе твоя жизнь превратится в непрерывную истерику. Но большинство неприятностей, с которыми ты сталкиваешься, не так серьезно, как ты их себе представляешь.

3. Юмор поможет развить креативное мышление

Речь не только о самоиронии, но и о смехе в целом. Есть много исследований, которые подтверждают, что положительные эмоции позволяют нам более творчески и эффективно решать проблемы. Арни Канн рекомендует обращать внимание на то, что заставляет тебя смеяться: веселые стикеры в соцсетях, глупые песни или забавные шоу. Шутка над собой может быть одной из таких вещей.

4. Это отличный инструмент для борьбы с возможным стрессом

Воздействие чего-то позитивного до того, как ты переживаешь напряженную ситуацию, уменьшает ее плохое влияние. С самоиронией ты контролируешь это «что-то позитивное». Если боишься сложной встречи или собеседования, обсуди это с близким человеком в юмористическом ключе. Это поможет снизить пафос предстоящего события и расслабиться. Юмор — это мощный инструмент для преодоления любых жизненных стрессов. Умение не только понимать чужие шутки, но и пользоваться самоиронией поможет тебе всегда владеть ситуацией.

5. Ты начнешь лучше относиться к себе

Самоирония должна стать для тебя мягким способом признать собственные недостатки. Подшучивая над собой, ты даешь понять, что все люди несовершенны. Когда ты сможешь по-доброму относиться к своим недостаткам, то станешь терпимее и к другим тоже. Шутки над собой могут быть злыми, жесткими, какими угодно, все равно они помогут тебе больше любить себя. Австрийские ученые считают тягу к черному юмору признаком высокого интеллекта. Они попросили более 150 человек с разным уровнем образования оценить 12 мрачных комиксов с шутками про смерть и увечья. Их исследование показало, что любители черного юмора не агрессивны, умны и эмоционально устойчивы. Результаты опубликованы в журнале Cognitive Processing. Ощутить позитивный эффект от самоиронии ты сможешь только в случае, если она будет искренней. Соблюдай границы: не скатывайся в самоуничижение и не превращай себя в посмешище. Твоя цель — не вызвать жалость, а от души посмеяться.