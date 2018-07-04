Гэтсбийинг, сталкинг и другие жуткие вещи, которые делаешь, когда влюблена

Ничто так быстро не возвращает твою юность, как влюбленность. И в данном случае, говоря «юность», я имею ввиду «глупость». Симпатия к другому человеку заставляет нас делать идиотские поступки, и вот лишь некоторые из них. Если думаешь, что этого никто не замечает, тебя ждет разочарование.

Гэтсбийинг

Новый день — новый тренд. Я уже рассказывала о такой неприятной штуке в поведении парня, как бредкрамбинг. Теперь поговорим об актуальном женском способе привлечь внимание — гэтсбийинге. Если ты читала Фицджеральда или хотя бы видела фильм с Кэри Маллиган и Тоби Магуайером в главной роли, то знаешь, что имя Гэтсби ассоциируется с бурными вечеринками. По сюжету главный герой закатывал их, чтобы привлечь внимание возлюбленной, которая жила неподалеку. Сейчас гэтсбийингом называют поведение, когда человек специально создает какое-то событие, чтобы привлечь внимание того, кто ему нравится. Проще говоря, вместо того, чтобы прямо написать парню, что хочешь встретиться, ты закатываешь вечеринку и надеешься, что он на нее придет. Или выкладываешь в инстаграм истории, чтобы он их увидел. Еще один способ привлечь внимание парня, который всем нам хорошо знаком, — как бы случайно оказаться в том месте, где он часто бывает. Это романтично, но только в кино. В жизни такие псевдослучайные столкновения чаще всего выглядят неестественно и навязчиво.

Интернет-сталкинг

Следить за его страницей в интернете — это настоящая пандемия. Одно дело — проверить соцсети малознакомого парня, чтобы узнать его получше перед свиданием. Мы даже рассказывали, как правильно это делать. Но в случае с интернет-сталкингом речь идет не о безобидном желании понять, стоит ли тратить время на этого человека, а о преследовании. Знать аватарки всех его друзей, выискивать его фото на их страницах, отслеживать истории и геолокации, чтобы знать, где и с кем он проводит время. А ведь некоторые парни настолько эгоистичны, что почти не появляются в онлайне и годами не выкладывают ничего нового.

Репетируешь ваши разговоры

Придумывать беседу с мужчиной до мелочей — мое любимое занятие. Там он не говорит глупых фраз вроде «ты испачкала лицо соусом для шаурмы» или «добавь мелочи на бенз». Вот тут я скажу двусмысленную шутку с романтичным подтекстом, а вот здесь загадочно улыбнусь. Он, конечно, оценит мое чувство юмора и выдаст в ответ что-нибудь интригующее. Лучше этого может быть только придумывать диалоги в спорах или мысленно объяснять парню, как ты себя чувствуешь. Что с того, что ни один из этих разговоров не покинул пределов моей головы, зато сколько чудесных минут я провела в таких фантазийных диалогах. Хотя, пожалуй, это немного смахивает на паранойю.

Подробно анализируешь каждый его текст

Пост в соцсетях, комментарий в паблике, статус, сообщения к тебе. Главная мысль влюбленного человека: что он имел в виду? Намек виден в любой мимолетно брошенной фразе, песне или картинке. Важно не только то, что он написал, но и как быстро он читает твои сообщения и отвечает на них. Жаль, что нельзя посмотреть, чем он занят в данный момент: ведет машину или валяется перед компьютером и намеренно игнорирует тебя. Ты ищешь во всем этом то, что хочешь увидеть — признаки симпатии к тебе. Но, поверь, если парень реально что-то чувствует, ему не понадобятся завуалированные намеки, чтобы сказать об этом.

Примеряешь его фамилию

Это проскальзывает в твой разум из ниоткуда. Хотя бы на мгновение даже самые адекватные из нас представляли себя с фамилией потенциального парня. Я уже не говорю об особо озабоченных девушках, которые успевают придумать, как они будут расписываться с новой фамилией, сразу после того, как мужчина угостил ее кофе.

Слишком громко смеешься над его шутками

Каждым новым взрывом смеха ты кричишь о том, как ты заинтересована этим парнем. Здорово, если у него и правда отличное чувство юмора. Но, если в компании только ты реагируешь на его шутки хохотом, стоит задуматься о степени своей адекватности.