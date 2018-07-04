Кутепов: Хорватия точно не слабее Испании

Защитник сборной России Илья Кутепов считает команду Хорватии, с которой Россия сыграет в 1/4 финала чемпионата мира—2018, не менее сильным соперником, чем Испания.

«Хорватия точно не слабее Испании, ведь они прошли дальше и уже в 1/4. Тут результат сам за себя говорит. А мы ещё не выиграли чемпионата мира. Несмотря на то что мы обыграли Испанию, мы ещё ничего не выиграли. Нельзя говорить, что нам будет легче с Хорватией. Шансы на победу есть всегда, у нас большие амбиции, но всё будет решаться на поле. Это уже зависимость, когда ты выходишь из группы, потом проходишь 1/8 — и хочется идти дальше. Не согласен, что с датчанами нам было бы проще, скорее наоборот.

После сборов в Австрии могу сказать, что ещё никогда не чувствовал себя лучше. Это была великолепная подготовка. Всё на высшем уровне: и проживание, и условия. После таких сборов ты просто не можешь сказать, что ты не готов. Хочешь не хочешь — подготовят. Прибавлять всегда есть куда, а по резервам ещё можно покопаться и достать что-то изнутри», — сказал Кутепов в прямом эфире на странице сборной России в социальной сети «ВКонтакте».