Ещё
Кутепов: Хорватия точно не слабее Испании
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кутепов: Хорватия точно не слабее Испании 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник сборной России Илья Кутепов считает команду Хорватии, с которой Россия сыграет в 1/4 финала чемпионата мира—2018, не менее сильным соперником, чем Испания.
«Хорватия точно не слабее Испании, ведь они прошли дальше и уже в 1/4. Тут результат сам за себя говорит. А мы ещё не выиграли чемпионата мира. Несмотря на то что мы обыграли Испанию, мы ещё ничего не выиграли. Нельзя говорить, что нам будет легче с Хорватией. Шансы на победу есть всегда, у нас большие амбиции, но всё будет решаться на поле. Это уже зависимость, когда ты выходишь из группы, потом проходишь 1/8 — и хочется идти дальше. Не согласен, что с датчанами нам было бы проще, скорее наоборот.
После сборов в Австрии могу сказать, что ещё никогда не чувствовал себя лучше. Это была великолепная подготовка. Всё на высшем уровне: и проживание, и условия. После таких сборов ты просто не можешь сказать, что ты не готов. Хочешь не хочешь — подготовят. Прибавлять всегда есть куда, а по резервам ещё можно покопаться и достать что-то изнутри», — сказал Кутепов в прямом эфире на странице сборной России в социальной сети «ВКонтакте».
Чемпионат.com: последние новости
Россия — Испания. Марио Фернандес — один из героев матча Кантона высмеял Неймара, сравнив его со своим новым чемоданом Вратарь сборной России Игорь Акинфеев — о жене, сыне, рыбалке и Черчесове
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, у которых «поехала крыша»9
Пугающие пророчества, которые уже сбываются3
Почему донские казаки не женились на русских210
Почему в СССР был дефицит туалетной бумаги73
В древнейшей египетской пирамиде нашли статую бога1
Видео
00:30
Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя
Безумный мир
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
00:40
Актеры, у которых «поехала крыша»
Люди
01:05
На дорогу «упало» облако
Безумный мир
14:01
Что запрещено туристам в Китае
Места
12:04
Пугающие пророчества, которые уже сбываются
Безумный мир
03:25
Сколько вы проживёте на другой планете
Безумный мир
06:39
Потерянные сокровища, которые ищут до сих пор
Истории Безумный мир
06:24
Самые охраняемые места на планете
Места
10:00
Загадочные истории, которые мы так и не поняли
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение