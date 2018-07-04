Дерзкая на механике

Справка: Виктория Фейгина, 20 лет, родилась и живёт в Новосибирске, учится в РАНХиГС на юриста, заочное отделение, работает в салоне красоты мастером маникюра.

— С чего началась твоя любовь к автомобилям?

— За рулём я с раннего детства. Начиналось всё сидя на коленках у папы, крутя баранку. Но никто не мог подумать, что зайдёт всё так далеко. Следующим этапом стал просмотр фильма «Форсаж», с него у меня появилась непреодолимая любовь к «Скаям».

— Почему именно «Скаи»?

— Я верю в судьбу. Я познакомилась с парнем, который строил проект Nissan Skyline r32. Это был первый «Скай», да и первый корч, в который я влюбилась. Я стала постоянно посещать дрифт, на тот момент Extreme Racing Club были постоянными организаторами. Я поставила себе цель купить автомобиль, в котором сочетались бы все качества хорошей машины для города и для трека. Мой выбор пал на любовь детства — Nissan Skyline ecr33 с мотором rb25det, на механике. За рулём этого автомобиля я уже более трёх лет, ни разу не пожалела, что взяла именно его. Сейчас я делаю всё, чтоб довести его до идеала. Для меня это не просто машина, а настоящий друг, с которым я буду идти по жизни бок о бок.

— Свою машину ремонтируешь сама?

— Я понимаю, что находится под капотом авто, иначе я бы, наверно, несколько раз уже попала на свап. За всё время владения своим автомобилем я научилась чувствовать его. Я боюсь накосячить в машине и поэтому доверяю её профессионалам. Что-то мелкое я могу сама сделать, ну или помочь. Что касается выбора запчастей, это, конечно, решаю я.

— Как это — быть девочкой в мужской автомобильной тусовке?

— Девчонок в нашей компании много, но мало кто из них увлекается авто. Такое хобби присуще парням, а девушки — их спутницы в этом деле. Девочек в нашей тусовке воспринимают положительно, так как это большая редкость. В основном молодые люди не верят, что девушка способна ездить на механике, заднем приводе, да ещё и турбомоторе.

— Как долго вы в этой сфере?

— Глубоко прониклась автомобильной тусовкой я ещё до покупки авто. Вступила в клуб Jdmwaynsk — это очень крупное автомобильное сообщество, куда вступают настоящие любители японского автопрома. И нас объединяет не только любовь к авто, но и очень крепкая дружба. Когда я увидела изнутри жизнь клуба, то была в шоке, в хорошем смысле. Я как будто попала в фильм «Форсаж». Мы везде ездили вместе, проводили зимний дрифт на озёрах, ездили в детские дома и просто отдыхали дружной компанией.

— Кто тебя обучал?

— Обучал вождению меня папа с раннего детства. А именно дрифту я начала учиться, когда села за руль своего автомобиля. Сначала это было летом, но по-настоящему почувствовать автомобиль у меня получилось только на льду.

— Ты занимаешься дрифтом и гонками?

— Гонками и дрифтом я увлекаюсь, но профессионально никогда не участвовала. Свой автомобиль я берегу и отношусь к нему очень бережно.

— Участвуешь в любительских соревнованиях?

— В соревнованиях я не участвую. Только в драгрейсинге, для того чтобы посмотреть своё время. Драгрейсинг — это гоночное соревнование на дистанции 402 метра. В заезде участвуют два автомобиля для того, чтобы понять, чьё время окажется лучше. Некоторые даже ставят ставки. Но для меня данные заезды являются личным интересом. Я не соревнуюсь с кем-то, мне важно знать, на сколько изменилось время авто после доработок.

— Случались опасные ситуации на дорогах?

— Опасных ситуаций у меня, славу богу, не было, но были неприятные. Например, когда я первый раз одна попыталась поехать боком и влетела в поребрик. К счастью, всё обошлось, и машина не пострадала.

— Близкие поддерживают твоё увлечение?

— Близкие меня поддерживают в своём хобби, так как меня окружают люди, которые сами всей душой любят авто.

— У тебя есть молодой человек?

— Да, у меня есть молодой человек. Вместе мы с ним чуть больше года. Примерно столько же общались как друзья, но нас связала любовь к «Скайлайнам». У него такой же автомобиль, как у меня. Зацепить меня сложно, но ему это удалось. Я не могу с уверенностью утверждать, что конкретно в человеке меня может зацепить, видимо, просто в сердце должно что-то ёкнуть.

— Между вами есть конкуренция? Кто больше понимает в автомобилях?

— Споры бывают, я вообще такой человек, который очень любит спорить. Но чаще всего они заканчиваются мирно: либо я не права, либо он. Мы оба увлекаемся автомобилями, и мой молодой человек понимает в этом деле больше меня. Конкуренции как таковой нет, наши споры всегда завершаются мирным путём.

— Вокруг тебя много поклонников. Твой молодой человек ревнует тебя?

— Молодой человек к поклонникам, конечно же, ревнует. Но для сильной ревности я повода не даю, как правило, общение заканчивается, не успев начаться. Я никому не позволяю за собой ухаживать.

— Тебе хочется замуж?

— К замужеству я не стремлюсь, всему своё время. — Как поддерживаешь себя в форме?

— Правильным питанием я никогда не увлекалась. А вот спортом — да, не представляю свою жизнь без него. С раннего детства я занималась плаванием, потом волейболом. Затем ходила в тренажёрный зал и последние полгода открыла для себя новое направление — танцы. Занимаюсь в танцевальной студии Coriza по направлению twerk и high heels.

— Мужчины в автотусовках уважительно отзываются о тебе. Тебе это льстит?

— Очень многие молодые люди обращают внимание сначала на машину, а потом на того, кто сидит за рулём. Иногда это льстит, а иногда этого внимания настолько много, что хочется просто доехать из пункта А в пункт Б и ни с кем по дороге не вести диалогов. Кто-то открывает окно и сразу спрашивает номер телефона, кто-то интересуется о характеристиках автомобиля. Много раз молодые люди ехали за мной до какого-то пункта специально, чтобы выйти и познакомиться. Конечно, в первую очередь люди обращают внимание на машину, а потом уже на того, кто в ней сидит, и очень удивляются, когда видят за рулём девушку.

— Как считаешь, девушки тебе завидуют?

— Не знаю, скорее всего — нет. Так как завидовать-то особо и нечему.

— Веришь в женскую дружбу?

— Женская дружба однозначно существует, и мне очень сильно повезло, так как у меня есть лучшая подруга, с которой мы начали дружить ещё до первого класса и очень многое прошли вместе.

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