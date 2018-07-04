Она ужаснулась, что этот подросток обращался с ней как с куском мяса.

Я работала на кассе в магазине, когда ко мне подошел подросток, около 14 лет, с обвисшими штанами, который пытался выглядеть крутым.

Клиент: «Эй, детка».

Я: «Здравствуйте, сэр. Чем я могу помочь вам?»

Клиент, опираясь на прилавок: «Ты можешь дать мне свой номер».

Мне 25, и у меня есть парень.

Я: «Извините, но нет. Я могу помочь Вам чем-нибудь еще?»

Клиент: «Какого черта, ты тупая б****?!»

Я: «Во-первых: это было бы незаконно. Во-вторых: у меня есть парень. И в-третьих: даже, если я проигнорирую первые два пункта, это противоречит политике компании».

Клиент: «Ты, что тупая! Ты должна быть счастлива, что я хочу кусочек твоей ***!»

Клиент по-прежнему рвет и мечет, когда позади него появляется женщина. Она протягивает руку и стучит дважды ему по плечу.

Клиент: «Какого х*** вы хотите?»

Он оборачивается и мгновенно бледнеет. Ему удается выжать несколько слов.

Клиент: «Привет, мама».

Она бьет его по лицу.

Мама клиента: «Я не для того растила тебя, чтобы ты был самовлюбленным отморозком! Я не для того растила тебя, чтобы ты думал, что ты лучше, чем эта бедная девочка!»

Она хватает его за ухо, и оттягивает от прилавка, напротив меня: «Немедленно извинись!»

Клиент: «Но, мама!»

Мама клиента: «Сейчас же!»

Он почти плачет. Он мычит, как ему жаль, и как это несправедливо, что он обращался со мной, как с куском мяса. Его мама, держа его за ухо, толкает к двери.

Мама клиента: «Иди!»

Он выходит из магазина, готовый заплакать. Она поворачивается ко мне, улыбается и снова извиняется, и даже покупает мне подарочную карту. Видимо, еще есть хорошие и справедливые родители!