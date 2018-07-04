Она ужаснулась, что этот подросток обращался с ней как с куском мяса. 

Я работала на кассе в магазине, когда ко мне подошел подросток, около 14 лет, с обвисшими штанами, который пытался выглядеть крутым.
Клиент: «Эй, детка».
Я: «Здравствуйте, сэр. Чем я могу помочь вам?»
Клиент, опираясь на прилавок: «Ты можешь дать мне свой номер».
Мне 25, и у меня есть парень.
Я: «Извините, но нет. Я могу помочь Вам чем-нибудь еще?»
Клиент: «Какого черта, ты тупая б****?!»
Я: «Во-первых: это было бы незаконно. Во-вторых: у меня есть парень. И в-третьих: даже, если я проигнорирую первые два пункта, это противоречит политике компании».
Клиент: «Ты, что тупая! Ты должна быть счастлива, что я хочу кусочек твоей ***!»
Клиент по-прежнему рвет и мечет, когда позади него появляется женщина. Она протягивает руку и стучит дважды ему по плечу.
Клиент: «Какого х*** вы хотите?»
Он оборачивается и мгновенно бледнеет. Ему удается выжать несколько слов.
Клиент: «Привет, мама».
Она бьет его по лицу.
Мама клиента: «Я не для того растила тебя, чтобы ты был самовлюбленным отморозком! Я не для того растила тебя, чтобы ты думал, что ты лучше, чем эта бедная девочка!»
Она хватает его за ухо, и оттягивает от прилавка, напротив меня: «Немедленно извинись!»
Клиент: «Но, мама!»
Мама клиента: «Сейчас же!»
Он почти плачет. Он мычит, как ему жаль, и как это несправедливо, что он обращался со мной, как с куском мяса. Его мама, держа его за ухо, толкает к двери.
Мама клиента: «Иди!»
Он выходит из магазина, готовый заплакать. Она поворачивается ко мне, улыбается и снова извиняется, и даже покупает мне подарочную карту. Видимо, еще есть хорошие и справедливые родители!