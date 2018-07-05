В России нашли самого брутального батюшку-байкера

Самый брутальный батюшка России — байкер и блогер

Отец Иоанн (Карабидович) из Челябинска, вероятно, заслуживает звания самого брутального священнослужителя России. По крайней мере, так думаешь, когда видишь его фотографии в соцсетях. Батюшка — заядлый мотоциклист и увлекается мотоспортом с 14 лет (сейчас отцу Иоанну 36), а также состоит в мотосообществе православного духовенства (да-да, есть и такое). Кроме того, он еще и блогер: до недавнего времени регулярно вел прямые эфиры за рулем своей машины, когда стоял в пробках по дороге на службу, а сейчас взялся развивать сообщество «Поп на мото».

Первый мотоцикл — потрепанный «Минск» достался 14-летнему Ване Карабидовичу от мужа сестры. Тогда семья будущего священника жила в Казахстане (в Челябинске отец Иоанн оказался гораздо позднее — переехал, так сказать, «по церковному распределению» уже имея жену и детей). Сегодня Карабидович с нежностью вспоминает свой первый байк — говорит, тот ломался чаще, чем ездил.

Сейчас, спустя 22 года, Иоанн Карабидович управляет Honda Gold Wing GL 1500 SE — мотоцикл на фото ниже. Батюшка признается, что японские мотоциклы любит больше остальных за качество и удобство в обслуживании.

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Кстати, пару лет назад отец Иоанн ездил на малолитражном «японце», переднее крыло которого украшал череп. Тогда батюшка рассказывал челябинским журналистам, что такая аэрография напоминает ему о том, что человек смертен. Об этом, по словам священника, забывать не должен ни один праведный христианин.

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Большая любовь Карабидовича к мотоциклам не осталась незамеченной для тематических сообществ ни в Казахстане, ни в Челябинске. На родине отца Иоанна байкеры даже просили батюшку стать их духовным наставником и называли Пастырем. Ситуация повторилась в Челябинске — ни одно открытие и закрытие мотосезона не обходится без освящения мотоциклов отцом Иоанном. Регулярно к нему идут за советом самые суровые челябинские мужики — вероятно, потому что видят в нем не только священника, но и единомышленника, брата.

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Как мы уже сказали, батюшка не ограничивается проповедями в церкви — служит он, к слову, в храме Александра Невского в самом сердце Челябинска. Не так давно он регулярно вел прямые эфиры в соцсетях, где разъяснял людям Слово Божие, старался помочь тем, кто просил совета, поднимал вопросы воспитания, добра и зла, греха и благочестия.

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«Прямые эфиры сейчас веду изредка, так как я продал «Тойоту», ту самую, из которой их транслировал, — рассказал БигПикче отец Иоанн. — Это было сделано для того, чтобы взять ипотеку. Так что теперь наконец-то у нашей семьи появился собственный дом — мечта сбылась спустя 17 лет. Слава тебе, Господи.»

О семье батюшка говорит мало, как бы оберегая своих домочадцев от лишнего внимания. Известно, что у них с женой Татьяной три дочери: Елена (на фото ниже она с отцом на праздничной линейке), Мария и София. С детства родители прививают дочерям любовь к музыке и спорту, а что до церкви, то ее девочки посещают тогда, когда сами захотят. Папа-священник в этом вопросе проявляет мудрость и смирение — «все должно делаться по желанию».

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Возникает логичный вопрос — как к увлечению священника мотоциклами относятся в митрополии Челябинска. БигПикче батюшка отвечает честно — «со скептицизмом». Два года назад митрополит Челябинский и Миасский Никодим благословил его на беседы с байкерами, но к езде самого священника отнесся сдержанно, мол, говорить — говори, но сам за руль лучше не садись. Вместе с тем отец Иоанн не может не ездить на мотоцикле и пишет об этом так:

«Мне лично особенно нравится тот момент, когда я просто вырываюсь из города, покидаю этот цивилизованный мир мегаполиса с его небоскрёбами и душным воздухом, ночными клубами, его бесконечным информационным шумом из световых реклам, бесконечных витрин и билбордов, светофоров и указателей, пешеходов и ГИБДД , ПДД и прочих помех свободному и непринуждённому полёту, на встречу наслаждению обладания и управления трехстами килограммами технологичной материи».

Потому, видимо отец Иоанн создал в соцсетях сообщество «Поп на мото» — не столько ради объединения единомышленников (священнослужителей-мотоциклистов), сколько ради создания целого проекта. Суть его заключается, прежде всего, в том, продолжать нести Слово Божье, но и ломать пи этом людские стереотипы («как это — священник и на мотоцикле», «так он церкви служит или с рокерами якшается»). Вместе с помощниками батюшка выпускает тематические календари, организует благотворительные акции и в скором времени готовится отправиться в мотопробег.

«Летом 2018 года, желая привлечь внимание населения к проблемам сельского духовенства в глубинке, Мотосообщество Православного Духовенства в рамках проекта «Путями Твоими» организует мотопробег через 8 городов европейской части России: Челябинск — Воронеж — Севастополь — Белгород — Старый Оскол — Москва — Киров — Воткинск — Челябинск. Во время мотопробега планируется посещение действующих православных храмов по маршруту, сослужение Литургий, посещение разрушенных в годы лихолетья православных храмов и служение молебнов»,

— говорится в описании мотопробега.

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Примечательно, что попутно с мотопробегом (который стартует уже 16 июля) будет сниматься документальный фильм о жизни священников в глубинках. Отец Иоанн надеется, что это кино найдет отклик в сердцах многих жителей России и зарубежья, «не оставив равнодушным никого, кто соприкоснётся с героями этого фильма, узнает об их нуждах и проблемах».