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Панин показал фото Цоя в голой компании
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Панин показал фото Цоя в голой компании 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @alexeypanin99
Актер Алексей Панин не перестает эпатировать публику. В частности, он известен своей страстью к обнажению на публике.
Панин не скрывает своих симпатий к нудизму, и уже не раз выкладывал в своем микроблоге обнаженные фотографии известных людей. На этот раз досталось рок-легенде Виктору Цою.
Актер опубликовал в своем инстаграме три снимка музыканта в компании обнаженных мужчин и девушек.
@alexeypanin99
При этом Алексей заявил, что ждет перемен и заметил, что если бы во времена Виктора Цоя существовал бы интернет, то "страшно представить какой грязью его вымазали бы российские СМИ".
@alexeypanin99
Впрочем, такое высказывание никого не удивило, так как напряженные отношения актера с прессой хорошо известны. Поводом для бурного обсуждения в СМИ регулярно становится как личная жизнь Панина, так и его неоднозначное поведение в общественных местах.
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