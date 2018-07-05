Панин показал фото Цоя в голой компании

Актер Алексей Панин не перестает эпатировать публику. В частности, он известен своей страстью к обнажению на публике.

Панин не скрывает своих симпатий к нудизму, и уже не раз выкладывал в своем микроблоге обнаженные фотографии известных людей. На этот раз досталось рок-легенде Виктору Цою

Актер опубликовал в своем инстаграме три снимка музыканта в компании обнаженных мужчин и девушек.

@alexeypanin99

При этом Алексей заявил, что ждет перемен и заметил, что если бы во времена Виктора Цоя существовал бы интернет, то "страшно представить какой грязью его вымазали бы российские СМИ".

@alexeypanin99

Впрочем, такое высказывание никого не удивило, так как напряженные отношения актера с прессой хорошо известны. Поводом для бурного обсуждения в СМИ регулярно становится как личная жизнь Панина, так и его неоднозначное поведение в общественных местах.