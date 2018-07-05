10 ошибок, которые ты совершаешь, когда планируешь поездку в Европу

Если с пляжным отдыхом в жарких странах в режиме all inclusive все просто, поездка в Европу требует большей подготовки и самостоятельности. Грамотный подход к путешествию сэкономит твои деньги и нервы. Как накопить на отпуск мечты, мы уже советовали. Теперь расскажу об основных ошибках при планировании отпуска в Европе и о том, как их избежать.

1. Не делаешь копию документов

Копия паспорта и других важных в путешествии документов спасет, если ты потеряешь оригиналы или тебя ограбят. С ней гораздо проще получить новые документы в посольстве. Разумеется, копии должны лежать отдельно от оригиналов, иначе ты потеряешь все вместе.

2. Не берешь страховку

Планируя отпуск, мало кто думает о плохом, но осторожность не будет лишней. Туристическая страховка сэкономит тебе много денег, если получишь травму или заболеешь в другой стране. Страховка — обязательное условие при оформлении Шенгенской визы. Но даже если соберешься в страны, где страхование не обязательно, например, в Болгарию или Черногорию, все равно стоит обезопасить себя. Помни, что в большинстве европейских стран ты не купишь без рецепта простейшего лекарства от кашля. Так что даже при несерьезных проблемах может понадобиться помощь врача.

3. Составляешь слишком насыщенный маршрут

Если поездка в Европу — не твой обычный уикенд, а редкая возможность, ты захочешь вместить в одну неделю как можно больше достопримечательностей. Будь внимательна, чтобы не перегрузить отпуск событиями. В постоянной беготне ты не найдешь время, чтобы по-настоящему проникнуться местной культурой и расслабиться.

4. Бронируешь место на каждое событие

Не бери заранее билеты туда, где не требуется предварительное бронирование. Это позволит тебе сохранять гибкость. Ты не знаешь, как пойдет путешествие: может, ты быстро устанешь от походов по музеям или встретишь новое место, в котором захочешь побывать.

5. Не составляешь маршрут заранее

Есть два типа людей: те, кто продумывают каждую деталь поездки, и те, кто предпочитают ориентироваться на месте. Если ты относишься к последним, потрать немного времени, чтобы составить примерный план. Так, вернувшись домой, ты не будешь жалеть о том, что пропустила отличное мероприятие или ресторан, которые были у тебя под боком.

6. Не обращаешь внимание на расположение отеля

Многие люди относятся к номеру в отеле как к месту, где можно бросить вещи и иногда переночевать. Это практичный подход, но не относись к поиску жилья слишком легкомысленно. Прочитай отзывы и убедись, что отель находится в удобном районе. Не стоит экономить несколько долларов, чтобы застрять в ужасном месте за много километров от основных достопримечательностей.

7. Тратишь большую часть бюджета на гостиничные номера

С другой стороны, если ты помешана на уюте и сервис для тебя очень важен, убедись, что бронируешь номер, который можешь себе позволить. Нет ничего хуже, чем потратить большую часть средств на проживание и экономить на развлечениях. В Европе много доступных отелей, главное, начать искать за несколько месяцев до поездки. Можешь пользоваться специальными сервисами, но не стесняйся звонить в гостиницы и хостелы напрямую — иногда в личной беседе они могут предложить лучшую цену, чем на сайте.

8. Не меняешь тарифный план

Вряд ли ты готова отказаться от интернета на время отпуска. Пользоваться российской сим-картой в Европе дорого, брать местные на неделю отпуска тоже не выгодно. Идеальный вариант — туристические сим-карты. Они действуют в большинстве европейских стран, сохраняют цены на звонки и интернет, как у местных операторов, и относительно недорого берут за звонки в Россию.

9. Заранее обмениваешь все деньги

Менять все деньги на евро и везти с собой пачку наличных не удобно и не выгодно. Кроме того, ты рискуешь обменять гораздо больше, чем тебе нужно. В Европе проще всего расплатиться картой: Visa или Master Card — самые популярные международные карты. Не имеет значения, какая на ней валюта, когда ты будешь расплачиваться, рубли автоматически переведут в евро или доллары по курсу близкому к Центробанку . С картой покупки обойдутся дешевле, чем если снимать наличные в обменниках.

10. Берешь слишком много вещей

Подойди осознано к формированию гардероба для отпуска. Возьми несколько базовых вещей, которые можно сочетать между собой. Придумай комплекты. Не бери вещь, для которой нужно взять еще несколько видов одежды. Ограничься легкой удобной обувью на каждый день и одной парой туфель для вечернего выхода. Не бери всю косметику, которая у тебя есть. Лучше заранее купить несколько универсальных и компактных средств. Почитай об особенностях климата страны, в которую собираешься, чтобы не брать одежду «на всякий случай». Перед вылетом еще раз посмотри прогноз погоды.