6 способов, которые помогут шагать в день больше

Казалось бы, просто двигаться — это все, что нужно для хорошего самочувствия и хорошей фигуры! Регулярную ходьбу рекомендуют врачи в качестве уменьшения риска хронических заболеваний сердца, диабета 2 стадии, астмы, инсульта и даже некоторых видов рака.

Какова норма шагов в день?

Начни с небольших нагрузок. Например, во время бега трусцой на протяжении 1 часа со скоростью 8 км/ч (либо 10 000 шагов) приблизительно уходит 0,45 кг в неделю. Это вполне достижимая цель.

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Но сначала оцени свою способность к физической нагрузке. Сначала ходи столько, сколько тебе комфортно пройти. А потом увеличивай шаги от 1 000 до 2 000 и более в неделю до тех пор, пока не достигнешь отметки 10 000.

Попробуй также увеличить свои шаги на 20% каждую неделю или раз в 2 недели, пока не добьешься цели.

Планировка дня Работа вне дома должна быть организована таким образом, чтобы ходьба была наиболее рациональной.

Если интегрировать норму шагов в свою деятельность, а также гулять после обеда, то вполне реально делать до 15-20 тысяч шагов в день. Следующие советы помогут сделать больше ходить каждый день:

Дальняя парковка: ты можешь добавить сотни шагов ежедневно, если будешь ставить свой автомобиль дальше от входа в рабочий офис или магазин.

Игра с детьми, безусловно, увеличивает движение, кроме того, ты получишь от этого массу удовольствия.

Пропусти лифт. Ходи по лестнице. Благодаря этим более сложным шагам ты формируешь свои мышцы. Чаще ходи в другие кабинеты, чтобы выяснить интересующий вопрос, а не пиши по электронной почте.

Наслаждайся погодой, гуляя по набережной или парку. При этом ты можешь слушать любимые песни в наушниках или природную музыку либо веди переговоры во время прогулки.

Сходи с автобуса раньше положенной остановки и иди пешком оставшуюся часть пути до дома или работы. Если ты дожидаешься автобуса или посадки на самолет, не упускай возможности сделать несколько дополнительных шагов.

Проводите мозговой штурм во время ходьбы. За этой увлекательной игрой ты и твой товарищ не заметите, как пройдете несколько километров.

Если сделать усилие над собой и заставить себя много ходить, представь, сколько калорий в день будет сжигаться!

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