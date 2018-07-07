Близнецы родились с разницей в 87 дней

Мать родила близнецов с разницей в 87 дней

Появление на свет этих девочек врачи называют настоящим чудом. Вопреки всем законам природы, они обе выжили, хотя появились на свет с разницей в 87 дней.

Эми и Кэти Джонс-Эллиот занесены в Книгу рекордов Гиннеса как близнецы, родившиеся с самой большой разницей во времени. Сейчас это, вероятно, приятно их родителям, но в 2012 году, когда девочки находились на волосок от смерти, о таком исходе вряд ли кто-то думал.

Когда на седьмой недели беременности Мария узнала, что ждет двойню, она, ее муж и двое старших детей были на седьмом небе от счастья. Семья еще не предполагала, с какими трудностями им придется столкнуться.

Беременность протекала без осложнений, ничто не предвещало беды, как внезапно на 23-й неделе у женщины начались схватки. Марию срочно доставили в больницу. Схватки продолжались два дня, врачи прогнозировали самый печальный исход, полагая, что дети не смогут выжить.

Через двое суток на свет появилась Эми. Вес девочки был чуть более 500 граммов и ее сразу же поместили в отделение интенсивной терапии. Врачи приготовились принять и вторую малышку, но схватки у Марии вдруг прекратились.

Врачи были шокированы, им никогда не приходилось до этого сталкиваться с чем-то подобным. Схватки пытались вызвать искусственно, но это ни к чему не привело: вторая малышка не спешила появляться на свет.

Было решено оставить Марию в госпитале и дожидаться разрешения ситуации. Ждать пришлось 87 дней: вторая девочка весом 2,5 кг появилась на свет на 36-й неделе беременности. Роды прошли без осложнений и длились чуть больше часа.

Maria Jones Elliott/Facebook

Родители малышек, конечно, были шокированы всем происходящим, но самое главное, что прогнозы врачей не оправдались и обе девочки сумели выжить.

Правда, поначалу второй близняшке, Кэти, диагностировали высокофункциональный аутизм, но после курса лечения и эта проблема была устранена.

Обе девочки растут здоровыми и веселыми детьми, ничем не отличающимися от своих сверстников. В этом году Кэти и Эми пошли в первый класс.