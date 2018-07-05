Окольная дорога случайного знакомства

Странную картину наблюдала сегодня утром, пока добиралась на работу в метро.

Некий юноша фотографировал на камеру смартфона миловидную брюнетку.

У меня это вызвало недоумение. «Что с ней не так? Прилично выглядит, хорошо одета, красивая…» — подумала я сначала.

А потом, подсмотрев из любопытства, заметила, что юноша в какой-то группе социальной сети пишет: «Красавица в синей блузке. Ты сидела напротив меня, а потом вышла на „Комсомольской“. Ищу тебя!»

Оказывается, молодой человек выбрал такой способ познакомиться…

Так и хотелось у него спросить: «А что тебе мешает просто подойти к девушке и спросить, как ее зовут?!» Тогда бы и не пришлось искать красавицу в синей блузке таким окольным путем.

И это же вовсе не значит, что ты все-таки сможешь ее найти во всемирной паутине.

Увы, многим сегодня знакомиться в реальной жизни куда страшнее, чем в интернете, где легко спрятаться по ту сторону монитора. Мало ли, вдруг окажется, что она красивая, но не очень умная. А это можно понять, изучив ее профиль в сети…

И потом, чтобы избежать неудобств, просто не ответить на ее сообщение или добавить в черный список.

В жизни же надо в глаза смотреть, в реале дежурными фразами не отделаешься.

Удивительно: в этой группе, куда юноша прислал фото девушки, таких просьб «найтись» — тысячи. Неужели все эти люди не умеют знакомиться лично?

Когда та брюнетка выходила на «Комсомольской», я успела подглядеть: «Симпатяга в зеленой куртке, ты сидел напротив. Ищу тебя!» Вот это поворот…