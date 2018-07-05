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Окольная дорога случайного знакомства
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Окольная дорога случайного знакомства 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Странную картину наблюдала сегодня утром, пока добиралась на работу в метро.
Некий юноша фотографировал на камеру смартфона миловидную брюнетку.
У меня это вызвало недоумение. «Что с ней не так? Прилично выглядит, хорошо одета, красивая…» — подумала я сначала.
А потом, подсмотрев из любопытства, заметила, что юноша в какой-то группе социальной сети пишет: «Красавица в синей блузке. Ты сидела напротив меня, а потом вышла на „Комсомольской“. Ищу тебя!»
Оказывается, молодой человек выбрал такой способ познакомиться…
Так и хотелось у него спросить: «А что тебе мешает просто подойти к девушке и спросить, как ее зовут?!» Тогда бы и не пришлось искать красавицу в синей блузке таким окольным путем.
И это же вовсе не значит, что ты все-таки сможешь ее найти во всемирной паутине.
Увы, многим сегодня знакомиться в реальной жизни куда страшнее, чем в интернете, где легко спрятаться по ту сторону монитора. Мало ли, вдруг окажется, что она красивая, но не очень умная. А это можно понять, изучив ее профиль в сети…
И потом, чтобы избежать неудобств, просто не ответить на ее сообщение или добавить в черный список.
В жизни же надо в глаза смотреть, в реале дежурными фразами не отделаешься.
Удивительно: в этой группе, куда юноша прислал фото девушки, таких просьб «найтись» — тысячи. Неужели все эти люди не умеют знакомиться лично?
Когда та брюнетка выходила на «Комсомольской», я успела подглядеть: «Симпатяга в зеленой куртке, ты сидел напротив. Ищу тебя!» Вот это поворот…
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