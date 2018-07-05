6 признаков, что у тебя комплекс спасителя в отношениях

В здоровых отношениях партнеры поддерживают друг друга. Но для некоторых людей помощь второй половине становится главной миссией, которая затмевает все остальные ценности. Это называется «комплекс спасителя». В нашей стране им чаще всего страдают женщины — в силу материнского инстинкта и особенностей менталитета. Комплекс спасителя легко спутать с альтруизмом и заботой о партнере, но это не здоровое поведение. Он не только делает несчастной саму девушку, но и не помогает тому, на кого направлены все ее усилия. Вот как понять, что ты слишком много на себя берешь.

1. Твоя цель — исправить что-то в партнере

Отношения помогают людям быть лучше, но вступать в них с надеждой изменить человека — глупо и бесперспективно.

У вас может быть комплекс спасителя, если цель отношений для вас — изменить поведение партнера, — отмечает эксперт по отношениям Дэвид Беннет. — Вы должны вступать в отношения, потому что у вас есть общие ценности и связь.

Когда ты грезишь идеей воспитать своего идеального мужчину — он становится твоим проектом, а не твоим партнером.

2. Думаешь, что партнер без тебя не сможет

Если он не умрет от голода в первую неделю после вашего расставания, то уж точно потеряет работу и сопьется. Через пару месяцев ты увидишь, как он поет под баян на городской площади и стреляет мелочь у прохожих. Наверняка все бродяги попали на улицу после того, как их бросили девушки. Когда ты все-таки решишь разорвать неудавшиеся отношения, то с удивлением обнаружишь, что мерзавец, который божился, что не может без тебя жить, все еще ходит по этой земле. Он даже не перестал ходить на работу и отдыхать с друзьями. Любовь — сильная штука, но от нее не так уж часто умирают. Оставаться в отношениях, чтобы сохранить комфорт для партнера, — большая ошибка. Еще хуже думать, что своей любовью ты поможешь парню решить клинические проблемы вроде алкоголизма или наркомании. В парах, где есть человек с зависимостью, у второго партнера чаще всего развивается комплекс спасителя. В этом случае одно твое присутствие ничего не исправит. Ты можешь помочь ему начать лечение. Или помочь себе и выйти из этих отношений. Ты имеешь право на оба этих варианта.

3. Принимаешь все решения за него

В заботе о любимом мужчине женщина-спаситель не видит границ и препятствий. Она вмешивается не только в бытовые вопросы вроде подбора гардероба для парня или совместных планов на выходные, но и во все жизненные решения. Даже те, которые касаются только его. Если ты спешишь на помощь, прежде чем подумать, нужна ли она твоему мужчине, очевидно, у тебя комплекс спасителя. Я уже рассказывала о привычках беспомощного мужчины. Если хочешь рядом такого же, ты все делаешь правильно.

4. Не можешь просто слушать

В гармоничных отношениях каждый из партнеров может высказаться, поделиться своими проблемами и эмоциями. Люди с комплексом спасителя не могут просто принимать информацию. Они стараются спорить, переубеждать, предлагать решения и принуждать партнера к каким-то действиям. Не все проблемы нуждаются в решениях. Иногда человеку нужно просто поговорить, а не получить урок или руководство к действию.

5. Содержишь его Иногда девушки настолько одержимы идеей отношений, что живут с парнем по принципу: «Ты только будь, все остальное я сделаю сама». Расставаться из-за того, что он не работает, — фу, как неромантично. Стоит лишь один раз подставить парню свою шею и сказать: «Присядь, отдохни», и ты не скоро сгонишь его с дивана. Если не знаешь, как это бывает, почитай истории девушек, которые содержали своих мужчин. Разделение финансовой ответственности — такая же обязательная часть отношений, как наличие партнера. Если думаешь, что можешь поработать за двоих, пока парень ищет себя — в тебе говорит комплекс спасительницы.

6. Изнуряешь себя

Вера в то, что ты должна всем помочь, кого-то исправить и все решить, очень утомляет. В попытках поддержать партнера, ты можешь навредить своему психическому здоровью. Если у тебя есть комплекс спасителя, ты наверняка часто чувствуешь, что эмоционально истощена. Вспомни, когда в последний раз думала о том, чего ты хочешь, а не что должна сделать для своего парня. Помни, что отношения — это партнерство, а не воспитание. Когда перестанешь взваливать на себя всю работу, то увидишь, что мужчина и сам неплохо справляется со своей жизнью. А даже если нет — это не твоя проблема.