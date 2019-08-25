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Факты об американцах, которые известны не всем 

Рамблер 1 час назад
О жизни американцев мы узнаём в основном из голливудских фильмов. Некоторые факты о быте жителей Америки нам вполне понятны, но другие кажутся более чем странными. Например, эти.
1. Если спросить американца, откуда он, то человек назовёт город, где родился, даже если его вывезли оттуда ещё во младенчестве.
2. Почти всё в США можно вернуть в магазин, сообщив, что покупка не подходит. При этом либо будут возвращены деньги, либо предоставлен кредит на новую покупку.
3. В Америке развита система "стукачества". Если американец видит, что человек делает что-то запрещённое, то он не сделает замечание, а сразу сообщит в полицию.
4. У американцев не принято знакомиться на улице.
5. Чипсы часто используются вместо гарнира.
6. Один из излюбленных способов заработать деньги — засудить какую-нибудь компанию, используя самый нелепый повод.
7. Путешествуя по другим странам, американцы даже не пытаются освоить основы местного языка.
8. Жителей Америки не интересуют иностранные фильмы и знаменитости. Они могут обратить внимание на звезду из другой страны, если она переедет в их страну.
9. С родителями или родственниками люди живут, если у них вообще нет денег. Во всех остальных случаях принято жить отдельно.
10. Высшее образование считается залогом хорошей карьеры. Но любопытно, что подавляющее большинство американских миллионеров не имеют высшего образования.
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