Инстаблогер Кристина Селезнёва: «Мне с детства не хватает внимания»

Популярный уфимский инстаблогер Кристина Селезнева рассказала корр. ГорОбзор.ру об обратной стороне популярности и причине большого желания провоцировать людей.

— Кристина, у тебя в Instagram более 34 тысяч подписчиков. Расскажи, с чего началась твоя инста-жизнь? В какой момент ты поняла, что стала популярной?

— Сама популярность ко мне пришла чуть больше года назад, когда я выложила свой первый пост, это была шутка про женские гениталии. Уже через неделю-две эта фотография начала ходить по всему интернету, люди начали на меня подписываться. До этого я всего год вела Instagram, но тогда мои шутки не заходили, а после этого поста к моему Instagram -аккаунту было много внимания, и я начала выкладывать уже другие шутки и провокационные посты.

— У популярных блогеров директ постоянно завален сообщениями. Что пишут тебе чаще всего?

— На данный момент мне пишут приятные комментарии о том, что меня приятно читать, что я не пафосная и мой профиль позитивный, либо просят дать совет. Когда все только начиналось было совсем наоборот, писали извращенцы, мне в сообщениях приходило много негатива. Да и комментарии раньше оставляли негативные, а сейчас уже такого практически нет. Хотя, может быть я уже перестала на это обращать внимание.

— Как ты реагируешь на хейтеров?

— Раньше мне было тяжело с ними справляться, меня это очень раздражало, и я могла поругаться с кем-то в комментариях, грубо ответить и оскорбить обидчика. А сейчас я стараюсь грамотно, с сарказмом и на позитиве отвечать.

— Твои подписчики часто спрашивают в прямых эфирах о твоей семье, думая, что ты избалованная девочка из богатой семьи. Как ты думаешь, почему у них сложилось такое мнение о тебе?

— Наверное, многие считают, что я живу очень хорошо, так скажем, на широкую ногу, езжу отдыхать, постоянно хожу на тусовки, не работаю. Но, на самом деле, я работаю, просто у меня нет четкого графика, мне не нужно сидеть в офисе с 9 до 18 часов, поэтому могу заниматься удаленно любимыми делами.

Так считают, наверное, еще потому, что по моему профилю в Instagram можно подумать, что я безбашенная, делаю что хочу и не обращаю внимание на критику. Наверное, такое бывает у детей, которым все дают и им все было в детстве дозволено. Но у меня все не так, обычная семья. Сейчас я полностью обеспечиваю себя сама и даже помогаю папе и старшей сестре.

— Расскажи о своей семье.

— Мои родители развелись, когда мы с сестрой были маленькие. Папа всю жизнь работал на железной дороге, а мама не работала вообще. У меня есть две сестры — старшая и младшая. Вообще, вся наша семья очень большая, у моего папы много братьев и сестер, следовательно, и у меня двоюродных.

— Но ребенка ведь можно избаловать не только деньгами, но и излишним вниманием, у тебя так было?

— Я бы не сказала, что нас избаловывали. Моя семья относилась к среднему классу, да и старшая сестра всегда была любимым ребёнком в семье. Её все родственники со стороны папы любили, а я была любимчиком у родных со стороны мамы. Мне с детства не хватает внимания и, даже когда мы выросли, моя сестра все-равно любимый ребенок в семье, поэтому я редко общаюсь с родственниками.

— Ты называешь себя Агентом провокатором. Откуда пришло это прозвище? Почему тебе так важно получать реакцию от людей на свои действия?

— Агентом провокатором меня начали называть мои подписчики. Изначально, когда я назвала профиль в Instagram Aufsell, где-то через год меня начали называть провокатором, решила так и написать у себя в профиле, это прижилось. Теперь все провокации ассоциируются со мной.

Насчет того, почему мне важно вызывать реакцию. Не помню, как это все началось, но когда мой Instagram начал набирать популярность, мне очень нравилось смотреть, как реагируют люди на то, что я напишу. Это прикольно, когда ты понимаешь, что кто-то тебя ненавидит и кого-то ты бесишь.

— Других путей к популярности нет?

— Ну знаете, даже если взять звезд шоу-бизнеса, у всех пиар идет только через скандалы. Никому неинтересно, когда у тебя все складывается идеально.

— Собираешься и дальше раскручивать свой Instagram или уже надоело быть Агентом провокатором?

— Я много раз об этом задумывалась. Мне хочется начать вести блог, снимать видео, у меня есть очень много идей. Но, почему-то меня что-то останавливает. У меня никогда не было цели стать блогером, все случилось само собой и мне просто повезло, что люди оценили мой юмор и внешние данные.

Хочется заниматься своим бизнесом, развитием, а в дальнейшем семьей. Instagram — это мое хобби, которое еще и приносит мне доход.

— Сколько стоит реклама на твоей страничке в Instagram?

— Пост — 7 тысяч рублей, а stories — 1,5 тысячи. Но я стараюсь не смешивать свой Instagram с рекламой, потому что это неуважительно по отношению к подписчикам. Не понимаю тех людей, которые выкладывают рекламу каждый день.

— Рекламу чего ты точно не опубликуешь на своей страничке ни за какие деньги?

— Наверное рекламу эротических и массажных салонов, то, что совершенно мне не подходит, например, какие-то мужские вещи. А еще никогда не соглашаюсь на рекламу криптовалют.

— Семья знает, что ты популярна? Как они относятся к этому?

— Если честно, мое чувство юмора досталось от отца, поэтому все мои родственники знали, что я сорвиголова. Мой Instagram смотрит бабушка, она даже комментировала мои посты. Сестра иногда показывает папе фотографии.

Еще одна моя бабушка по маминой линии живет в Белебее, она далека от соцсетей, но в деревне иногда ей обо мне говорят. Я так боюсь, что они что-то не то моей бабушке скажут, она ведь человек старой закалки и такого юмора не поймет. Бабушка — единственный человек, которого я боюсь огорчить или разочаровать, среди родственников она самый любимый мой человек.

— Ты не говоришь в соцсетях о личной жизни. Можно ли считать тебя завидной невестой? Кто он — мужчина твоей мечты?

— Мое сердце сейчас свободно, да, можно считать меня завидной невестой. (Смеется) Если честно, в голове у меня нет идеала, каким должен быть мой муж. Просто я, наверное, пока не готова к отношению и об этом не задумывалась. Личная жизнь на то и личная, просто знаю насколько людям нужен повод для обсуждений и некрасивых поступков. Бывает, стоит мне появиться с другом или знакомым на публике, ему сразу пишут девушки, чтобы он со мной не общался, льют про меня гадости.

— Увидела тебя в клипе-пародии одного уфимского комика в роли сексуальной официантки, а буквально на днях вышло новое видео уже другого музыканта, где ты предстала в образе милой девушки в белом летящем платье. В каком из этих образов скрывается настоящая Кристина Селезнева?

— Трудно ответить. Во мне словно живут два зверька. Я — это что-то среднее между двумя образами. Не могу сказать, что настолько безбашенная, как в клипе «Синяя борода», или слишком милая, как в том видео, где я в летящем платье. Если бы мне нужно было выбрать что-то одно, я бы выбрала образ из первого видео, потому что не могу быть слишком милой, наигранность — это все-таки не мое.

— Ты открыто говоришь о манипуляциях со своим телом. Недавно поделилась со своими подписчиками о том, что сделала себе грудь. Как ты чувствуешь себя после этого? Что-то в тебе изменилось?

— Не могу сказать. На самом деле так все удачно совпало, на улице лето, тепло, в это время года я всегда такая энергичная, успехи в трудовой деятельности, операция. Кстати, да, какую-то уверенность грудь все-таки придает. Кто собирается делать такую операцию, делайте обязательно, это классно! (Смеется)

— У вас был публичный конфликт с одной уфимской блогершей. Не было ли это пиар-ходом?

— Я понимаю, о ком ты говоришь. Изначально с ее стороны это был способ словить хайп за счёт меня. Многие девочки, да и не только девочки, когда моя популярность возросла, начали меня обсуждать с негативной стороны ради пиара. Даже сейчас у всех заложилось, что если нужно набрать много просмотров, то обязательно зовут меня. Когда у нее появились эти посты, то я сначала не обращала внимание, потому что много было людей, которые меня обсуждали. Но потом все-таки была ответочка с моей стороны. После этого мы с ней виделись и общались. Решили, что нужно сделать что-то совместное, но все идеи были слишком скандальные, и это все-таки не мое, я более позитивный человек.

— Какие у тебя отношения с другими уфимскими инстаблогерами?

— Я нейтрально отношусь ко всем. Вот, недавно познакомилась с Улияной Тригубчак. Я сама ей написала, предложила посотрудничать, и она согласилась, поддержала мою идею. Если так посмотреть, то блогеры, что в Москве, что в Казани сотрудничают вместе, у них есть сплоченность к общему развитию Instagram, а у нас такого нет. У нас каждый блогер хейтит другого, некий негатив есть.

Вообще, этот негатив касается не только Instagram. Мне многие люди из других городов говорили, что у нас в Башкирии злой менталитет. Почему так, я не знаю. Хотелось бы, чтобы все были добрее.

— Как ты считаешь, красота и богатый внутренний мир — вещи совместимые?

— Да, конечно, на своем личном примере могу доказать. (Смеется) Занимаюсь саморазвитием и спортом, хожу в литературный клуб. Вообще, сейчас я вспоминаю свои поступки и понимаю, что была довольно-таки глупая. За последний год я сильно изменилась и горжусь работой над собой. Я научилась ставить границы, добиваться целей, да и сейчас можно заметить, что у меня спокойнее стал Instagram. У меня и среди знакомых есть много девочек и парней, с которыми есть, о чем поговорить, с ними интересно и они выглядят очень хорошо.

— Твоей уверенности в себе можно только позавидовать. Ты всегда была такой или что-то на тебя все-таки повлияло?

— Я не всегда была такой. Раньше я была серой мышкой, когда закончила школу. Тогда у меня были отношения, когда парень мне все запрещал и постоянно ревновал, в то время я очень сильно замкнулась в себе. После расставания я переехала в город, занялась собой, начала знакомиться с людьми, завела Instagram и стала значительно уверенней в себе.

— Что для тебя счастье: деньги или семья? Если бы тебя поставили перед выбором, что бы ты выбрала?

— На данном этапе жизни я выбираю развитие и карьеру. Честно, не задумывалась пока о семье, у меня есть планы и цели. Но думаю, что с головой в карьеру уходить не буду, потому что хочу семью, детей. Есть цель и в плане семьи, лет в 15-16 я решила, что хочу усыновить ребенка. Это у меня обязательно будет.

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