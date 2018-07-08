Панченко — Игнашевичу: уверен, что на тренерском поприще у тебя всё получится

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко обратился к защитнику сборной России и ЦСКА Сергею Игнашевичу после его решения завершить игровую карьеру. Панченко ранее был одноклубником Игнашевича в ЦСКА. «Немного грустно узнать, что ты закончил карьеру футболиста. Однако уйти на такой высокой ноте — это мечта для любого игрока. В России ты выиграл всё, что можно, в Европе брал Кубок УЕФА . И я очень рад, что в итоге ты согласился помочь сборной России на ЧМ-2018. На этом турнире ты был настоящим лидером, одно удовольствие было смотреть за твоей игрой.

Счастлив, что несколько лет провёл в одной команде с тобой — профессионалом высшей пробы и настоящим товарищем, который никогда не подведёт. Уверен, что и на тренерском поприще у тебя всё получится. Желаю удачи!» — написал Панченко в своём «инстаграме».