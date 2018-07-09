Победитель шоу «ПЕСНИ» TERRY примерил роль плохого парня, рассказал о горячих СМС от поклонниц, ревности и идеальной девушке

В начале июня прошел финал популярного шоу «ПЕСНИ» на ТНТ. Два месяца участники боролись за звание победителя и контракт с ведущими музыкальными лейблами. Лучшим по итогам зрительского голосования стал TERRY. Он вступил в ряды артистов Black Star и теперь осваивается в новой роли.

Признаемся, мы в WMJ.ru , как и тысячи девушек, были очарованы этим красавцем и решили провести с ним крутую фотосессию, в ходе которой он примерил роль плохого, но чертовски обаятельного парня. Результат нашей работы можешь увидеть прямо сейчас в фотогалерее, а ниже читай эксклюзивное интервью с TERRY, в котором он рассказал о том, как сложилась его жизнь после победы на проекте, как обстоят дела в личной жизни, какие девушки ему нравятся и не только!

WMJ.ru: TERRY, каково это — стать лучшим из лучших?

T. :А я не лучший из лучших (улыбается).

WMJ.ru: Как же, за тебя ведь проголосовали тысячи зрителей!

Т. :Понимаю, но я все равно себя таковым не считаю. Да и не думаю, что те люди, которые пришли на «ПЕСНИ», были лучшими из лучших.

WMJ.ru: Всегда верил в свою победу?

Т. :Нет, сомнения были. Они всегда есть. К тому же голосование было абсолютно непредсказуемым. Но я не особо беспокоился о том, что после очередного концерта покину шоу. Плюс с какой-то недели пребывания там многие ребята и я в том числе просто перестали собирать свои вещи перед каждым выступлением, несмотря на то что нас обязали это делать (улыбается).

WMJ.ru: Ты первый победитель «ПЕСЕН», чувствуешь ответственность, неся такое звание?

Т. :Безусловно. Нужно оправдать ожидания людей. Очень многие ждут от меня новых треков и надеются, что я сделаю нечто такое, что вообще сложно вообразить (улыбается). К этому-то и буду стремиться и уже над этим работаю.

WMJ.ru: Как считаешь, на что в первую очередь смотрит зритель, голосуя за участника: на его вокальные данные или же все-таки больше на внешность и харизму?

Т. :Если бы это был какой-нибудь баттл в Сети, тогда люди судили бы лишь по голосу. Но на телевидении важно решительно все. Внешность, талант, характер, харизма — все это сыграло большую роль в моей победе.

WMJ.ru: Ты скромный человек?

Т. :По идее да (смеется). Просто существуют моменты, когда нужно забыть про скромность, идти и добиваться своей цели.

WMJ.ru: Ощущаешь свалившуюся на тебя популярность?

Т. :На проекте я никакой популярности абсолютно не ощущал, а вот когда он закончился — да. Но, признаюсь, все равно еще плохо осознаю все, что происходит вокруг. Я все тот же парень из Ташкента, которому удалось попасть на шоу «ПЕСНИ» (улыбается).

WMJ.ru: Опиши свой обычный день до проекта и после него.

Т. :Раньше я засыпал практически под утро, так как много работал над музыкой, просыпался в обед, ехал на репетицию в театр, возвращался домой, дремал и снова брался за музыку. И так почти каждый день. Сейчас у меня определенный график, по которому я живу. Просыпаюсь, еду на какие-то мероприятия, интервью, съемки, а по вечерам работаю на студии. В моей жизни появился порядок, чему я очень рад.

WMJ.ru: Ты ведь наверняка смотрел шоу «Дом-2» и наблюдал, как люди живут под прицелами камер круглосуточно. И вот ты оказался в подобных условиях. Твоя реакция?

Т. :На самом деле когда мы пришли на кастинг, то не знали, что будет реалити. А после того как попали в финал, нас просто поставили перед фактом. Ну а что оставалось? Раз так далеко зашел, нет смысла останавливаться. К тому же это очень интересное приключение. У меня не было никаких опасений, что шоу может превратиться в подобие «Дома-2». А по поводу нахождения на самом проекте, то в первые несколько дней я действительно тщательно следил за тем, чтобы чего лишнего не сказать. Бывали моменты, когда подумал о чем-то запретном, а в голове сразу мелькнуло: «Ой, меня же снимают!» — потом вспоминаешь, что мысли-то они не читают (смеется). А затем уже привык к этому.

WMJ.ru: Тяжело было писать песни, когда вокруг тебя всегда кто-то есть?

Т. :В этом была очень большая сложность. Мне нужно было уединение, а его не было абсолютно нигде. Идешь на студию, там сидит звукорежиссер, заходишь в другую комнату, обязательно кто-нибудь придет и расположится рядом. И ты такой: «Серьезно?» (смеется).

WMJ.ru: После победы заметил, как сильно прибавилось количество твоих поклонниц?

Т. :Конечно! Если посмотреть по статистике, моя аудитория на 80 процентов состоит из девушек. Мне пишут каждый день, и, бывает, после прочтения некоторых сообщений в духе «Где? У тебя или у меня?» я жалею об этом.

WMJ.ru: Горячие сообщения тебе приходят…

Т. :Да (смеется).

WMJ.ru: Что у тебя стоит на первом месте: карьера или любовь?

Т. :Карьера. Сейчас я с головой в музыке. У меня была цель, я ее достиг и поставил себе новую. На данный момент отношения мне будут только мешать. Вы скажете, что я дурак, но это так.

WMJ.ru: Когда же ты будешь готов к отношениям?

Т. :Когда пойму, что пришло время завести семью и создать крепкую ячейку общества. Я считаю это долгом каждого мужчины и вообще любого человека.

WMJ.ru: Скажи, а какими качествами должна обладать девушка, чтобы ты обратил на нее внимание?

Т. :Необязательно, чтобы она была супермоделью. Мне очень важно, чтобы девушка была порядочной, умной, скромной, с хорошим чувством юмора, без вредных привычек и чтобы не была эгоисткой. Отношения, в которых человек больше заботится не о себе, а о своем партнере, могут иметь дальнейшее развитие.

WMJ.ru: Ты ревнивый?

Т. :Да. Но если буду доверять человеку, ревновать не стану.

WMJ.ru: Можешь назвать себя собственником?

Т. :Вполне.

WMJ.ru: А девушка твоя должна быть такой же?

Т. :Думаю, да (улыбается).

WMJ.ru: Как человека творческого, которому нужна свобода, тебя будут устраивать такие собственнические отношения?

Т. :Должно быть понимание, что работа и личная жизнь находятся по разные стороны баррикад.

WMJ.ru: Кстати, ты ведь работал актером. Сколько лет играл на сцене?

Т. :Почти два года и еще четыре учился на актера.

WMJ.ru: Когда узнал о кастинге в шоу, сразу же ушел из театра?

Т. :Нет, я играл на сцене и параллельно готовился к кастингу. Никому не говорил о своих планах, это было под строжайшим секретом. Потом взял отпуск под предлогом навестить родственников (улыбается), а после того как прошел в финал, уволился.

WMJ.ru: Если сейчас у тебя появится возможность снова играть на сцене, согласишься?

Т. :Не могу точно ответить. Если честно, меня больше привлекает кино. Я бы хотел сняться в фильме или же выступить сопродюсером, например.

WMJ.ru: Ого! Значит, нам стоит ждать от тебя сюрпризов в будущем…

Т. :Конечно. Буду использовать все свои навыки по максимуму.

WMJ.ru: Ты ведь еще и стихи пишешь!

Т. :Романтические (улыбается).

WMJ.ru: Планируешь выпустить сборник?

Т. :Да, но еще не начал работать над этим. Сейчас я только вливаюсь в новый ритм жизни после проекта, но все-таки планирую писать стихи на гастролях или дома, когда будет свободное время.

WMJ.ru: Скажи, о чем мечтаешь сейчас, когда победил в шоу «ПЕСНИ»?

Т. :Много о чем мечтаю, но считаю, что это очень сокровенное. Я вообще достаточно скрытный человек. Если что-то задумал, то никому не скажу об этом, даже друзьям. Сначала добьюсь цели, а потом уже раскрою все карты (улыбается).

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Текст:беседовала Валерия Яковлева

Фото:Диана Гербер / WMJ.ru Стиль: Алена Анфалова

Продюсер съемки:Валерия Скворцова

Видео:Екатерина Худякова / WMJ.ru, youtube.com / ТНТ Благодарим за помощь в организации съемки ресторан «Наволне» by Soho Rooms