Как организовать спортзал дома

Не у каждого есть возможность заниматься в полноценном спортзале. Порой самый ближайший фитнес-центр располагается в десятках километров от дома. А иногда просто нет времени стоять в потных очередях к тому или иному спортивному инвентарю. В конце концов, оплата абонемента тоже может быть проблемой. В таких случаях мы не хватаемся за голову, а пытаемся найти решение, и оно на самом деле очень простое: организуй спортзал прямо у себя дома.

Выбери комнату

Это первое из того, что ты должен сделать. Тебе может показаться, что выбрать комнату проще простого. Но дело в том, что она должна обладать рядом характеристик. Во-первых, комната должна иметь доступ к чистому воздуху, другими словами — хорошо проветриваться. Во-вторых, комната, которую ты хочешь использовать для тренировок, должна быть свободной от всякого рода хлама, особенно бьющегося. Лучше всего, когда в комнате вообще нет ничего, кроме вещей, которые пригодятся тебе для тренировок. В-третьих, комната для тренировок не должна быть проходной — всегда лучше использовать уединенное место, чтобы родственники, девушка либо вообще случайные люди (откуда они в твоем доме?) не помешали тебе. Если у тебя есть двор, то можно заниматься и на открытом воздухе, но тогда обязательно оборудуй навес, который спасет твои тренажеры (в этом случае — механические) от возможного появления ржавчины.

Уличные тренажеры

Итак, если дома у тебя места не нашлось, зато есть подходящее место для тренировок во дворе, то тебе нужно оборудовать свою площадку определенным образом. По сути тебе не требуется слишком много места, но это должна быть ровная площадка, куда ты можешь поставить несколько тренажеров. Сами тренажеры должны быть максимально надежными. Автономность их работы — обязательное условие. Забудь о всякой электронике — тебе нужна механика. Но это не значит, что ты должен брать что-то примитивное и грубое. Да, тренажеры, которые есть смысл ставить на улице, должны быть устойчивы к усадке и механическим повреждениям, но они все равно должны быть удобными. В качестве хорошего примера мы выбрали несколько тренажеров от крутого производителя Iron Legion. Их продукция уже стоит во многих спортзалах (они на самом деле могут с нуля весь фитнес-центр оборудовать, что круто), пользуется спросом и уважением, поэтому если поставишь себе их тренажеры, то не прогадаешь.

Выбор редакции:

Силовая рама

Дельта машина

Машина Смитта

Тренажер для спины

Домашние тренажеры

Слегка иначе обстоят дела с тренажерами, которые ты решишь установить дома. Учитывая тот факт, что крыша над головой у тебя есть да и доступ к розеткам также имеется, то ты уже можешь брать тренажеры, напичканные электронной начинкой. Выбор у тебя большой, поэтому надо отталкиваться также и от того, какие именно упражнения ты хочешь делать: силовые или кардио. Но мы бы рекомендовали взять сразу несколько тренажеров, которые нацелены и на то, и на другое. Разумеется, поможем с выбором — для этого и зашли на vipsport-club.ru. На этом сайте большой выбор, да и цены не шокируют, а, напротив, очень даже радуют.

Выбор редакции:

Беговая дорожка

Велотренажер

Скамья для жима

Эллиптический тренажер

Отдельно добавим, что основой домашнего спортивного зала, как правило, выступают свободные веса. Скупать разные виды гирь и гантелей тебе не нужно — достаточно приобрести адекватный набор, который будет подходить для развития твоей мускулатуры. Свободные веса следует брать «на вырост». То есть тебе явно нужно взять несколько гантелей, которые ты поднять сейчас не сможешь, — пусть они пока постоят в сторонке в качестве мотивации для упражнений.

Подумай о мелочах

Ты вообще был в спортзале? Если да, то должен помнить, что хороший спортивный зал — это не только помещение с обилием тренажеров. Это также и место, где люди подумали о таких мелочах, как чистые полотенца, доступ к простой воде, перчатки для подъема свободных весов, атлетический пояс для подъема больших тяжестей. Также подумай о покрытии пола: на голом полу заниматься совершенно не в кайф. Купи несколько ковриков, на которых будет удобно делать те или иные упражнения. Об этом мало думают, но подобные тонкости значительно улучшают тренировочный процесс: они как бы служат дополнением к хорошей настройке на результат.

Составь тренировочную программу

Подходим к финишу, а именно к составлению тренировочной программы. Когда ты идешь в обычный спортзал, то тебя могут оккупировать тренеры со своими рекомендациями, программами, наставлениями, и это правильно: у них есть опыт, а у тебя — нет. К сожалению, люди чрезвычайно часто забывают о тренировочных программах, когда начинают заниматься дома. Такой подход проигрышный. Важно уже на старте и даже до покупки тренажеров найти программу, которая будет подходить под твои нужды. Более того, мы рекомендуем покупать тренажеры, исходя из этой программы. Но также ты должен помнить, что есть универсальные тренажеры, которые будут полезны везде. Это, например, беговая дорожка и машина Смита.