7 привычек, которые помогут тебе легко заводить друзей

За 15 минут, пока мы едем в такси, мой парень успевает выяснить, сколько зарабатывает водитель, как много времени проводит за рулем и в какую службу выгодней всего устроиться. Стоит взять его с собой на мероприятие по работе — и он узнает от очевидцев больше, чем я со своим пятилетним журналистским образованием. Пока я вожусь с телефонным навигатором, он уже расспросил у прохожего дорогу, помог незнакомым парням завести машину и договорился с ними выпить пива в ближайшие выходные.

Такие люди, как он, и в 25 лет заводят друзей так же естественно, как в первые 5 лет жизни. Это не талант, а определенный набор качеств. По словам клинического психолога Мелиссы Робинсон-Браун, у общительных людей есть несколько общих черт, например, они любят рисковать и не боятся быть уязвимыми. Вот еще несколько привычек тех, кто легко заводит друзей.

1. Они хорошо относятся к себе

Первый человек, с которым ты должна найти общий язык, — ты сама. Общительные люди, как правило, уверены в себе, знают, чего хотят, и не стесняются попросить об этом.

Чтобы стать таким человеком, нам действительно нужно замечать, как мы говорим с собой, в первую очередь, — считает психотерапевт Кати Мортон. — Ваш внутренний диалог положительный? Как вы чаще всего к себе относитесь — хорошо или критически? Если это второй вариант, придется пересмотреть свою самооценку.

Помни: когда ты покупаешь новые туфли, проводишь выходные за любимым сериалом, выпиваешь бокал вина за ужином или читаешь наши статьи — ты помогаешь себе полюбить этот мир. Удели немного внимания своему счастью и начнешь позитивно воспринимать окружающих.

2. Находятся в моменте

Общительные люди не боятся находиться здесь и сейчас. Чтобы сидеть в очереди, ехать в автобусе или стоять в шумной толпе, им не нужно закрываться от мира телефоном. Оказаться рядом с незнакомым человеком для них — возможность завязать новые отношения, а не неловкая ситуация.

3. Разговаривают с новыми людьми, как будто уже знакомы

Нет лучшего способа «восприниматься как друг», чем относиться к новому человеку так, будто вы уже знакомы. Общительные люди заставляют окружающих чувствовать себя комфортно. Как это сделать? Будь в меру откровенна и непосредственна, но не скатывайся до фамильярности. Не бойся показаться глупой, навязчивой или какой-то еще. Если человек не захочет общаться, ты просто пойдешь дальше. Он не даст сигнал другим жителям планеты, что с тобой лучше не связываться. И на твоем лбу не высветится надпись «неудачница».

4. Не боятся задавать вопросы

Те, у кого много друзей, по природе любопытны. Они искренне интересуются человеком и активно ищут что-то общее. Каждый из нас любит говорить о себе, поэтому внимание со стороны всегда подкупает. Часто проблема не в том, что тебе ничего не интересно, а в том, что ты стесняешься задать вопрос незнакомому человеку.

5. Любят пробовать новое

Общительные люди не боятся выйти из зоны комфорта. Им легко пойти на концерт или в театр без компании, они без комплексов обедают в кафе в одиночку. Чтобы заводить друзей, как взрослый человек, важно быть открытой к новым впечатлениям. Присоединяйся к туристической группе и отправляйся на сплав по реке, запишись на танцы, поищи тех, кто разделит твои увлечения.

6. Часто улыбаются

То, о чем мы часто забываем: важно не только, что ты говоришь, но и как. Люди, которые много улыбаются, кажутся другим более привлекательными и дружелюбными. Иногда улыбка — это все, что нужно, чтобы начать знакомство. Не забывай про невербальные сигналы, на которые подсознательно реагирует каждый из нас. Отсутствие улыбки — одна из ошибок в общении, про которые я тебе уже рассказывала.

7. Они на самом деле хотят найти новых друзей

Чтобы подружиться с кем-то, не нужно быть определенным типом человека. Достаточно осознанного желания. Взрослому человеку бывает трудно признать, что ему не хватает друзей, но в этом нет ничего странного или стыдного. Если ты заведешь хотя бы несколько из этих привычек, то поймешь, что найти новых знакомых гораздо проще, чем кажется.