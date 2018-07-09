33-летняя Кожевникова рассекретила имя младшего сына

«Прошу любить и жаловать, Василий Васильев ! Сыночек, ты мой Божий дар! Я так многому у тебя научилась за эти 365 дней! Ты единственный, кто в нашей семье излучает спокойствие, а твой нежный взгляд и философское отношение меня восхищает и умиляет. Ты не возмутим, даже когда братья отбирают у тебя игрушку, просто берешь другую…» — написала в своем микроблоге Кожевникова.

Вспомнила актриса и о том, как вместе с младшим сыном лежала в больнице, когда у мальчика была высокая температура.

«Я никогда не забуду, как мы с тобой лежали в больнице с высокой температурой, причем у тебя была выше — 39,6, мне было так плохо, что я встать не могла, а ты сидел рядом и смотрел мне в глаза, как бы подбадривая, мол мам, все хорошо, не волнуйся за меня! Ты излучаешь свет, даже на улице в нашем поселке все еще из далека узнают лучезарного Василька!», — отметила артистка.

Кожевникова не скрывает, что безгранично счастлива тому, что воспитывает сыновей, которые стали для нее центром Вселенной. «В общем, это вселенское счастье быть твоей мамой, и я, видимо что — то сделала хорошее в этой жизни, что Господь мне послал такой подарок! Моя любовь, мой царь, а именно так переводится твое имя! Я люблю тебя бесконечно и буду молить Бога за тебя! Живи, радуйся, постигай, достигай, а мы, вся твоя большая семья всегда рядом!» — написала в своем микроблоге актриса. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1819710990935021435_13115790"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Мама троих детей — 33-летняя Мария Кожевникова вышла замуж за бизнесмена Евгения Васильева еще пять лет назад. Пара скрепила отношения перед Богом в одном из соборов в Ницце. В 2014 году у супругов родился сын Иван, в этом году малышу исполнится 4 годика, в январе 2015 года Мария Кожевникова родила сына Максима. А в июле 2017-го на свет появился третий ребенок пары, супруги на протяжении целого года скрывали от публики имя малыша.

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«За третью беременность я набрала меньше, чем за предыдущие две, и это было сильно ощутимо! +27 против +40. Как? Почему? Я бы очень хотела раскрыть вам этот секрет, но его нет, просто нет. Такой же рацион, ритм жизни и эмоциональное состояние. Да и сыночек родился маленький, всего 4 кг. Да, для меня это — всего, так как опять же 4 600 против 4 кг — это огромная разница для естественных родов. В общем, в этот раз сыночек пожалел маму», — написала Кожевникова в своем микроблоге.