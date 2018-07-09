Мария Кожевникова раскрыла имя младшего сына через год после его рождения

Звездная мама поделилась трогательными фото со своим ребенком.

Сегодня известная актриса, экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова наконец-то рассказала, как назвала сына. Подписчики звездной мамы очень ждали этого момента.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

9 Июл 2018 в 7:27 PDT Прошу любить и жаловать, Василий Васильев ! Сыночек, ты мой Божий дар!

— поделилась с аудиторией Мария Кожевникова.

«Я так многому у тебя научилась за эти 365 дней 🙏🏻 Ты единственный, кто в нашей семье излучает спокойствие, а твой нежный взгляд и философское отношение меня восхищает и умиляет)», — написала звездная мама. Многодетную маму настолько переполняют эмоции, что она решила поделиться небольшими семейными тайнами со своими подписчиками. «», «Я никогда не забуду, как мы с тобой лежали в больнице с высокой температурой, причем у тебя была выше — 39,6, мне было так плохо, что я встать не могла, а ты сидел рядом и смотрел мне в глаза, как бы подбадривая, мол мам, все хорошо, не волнуйся за меня)», — вспоминала Мария Кожевникова.

Семья — это царство отца, мир матери и рай для детей! Всех с днём семьи, любви и верности!

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

8 Июл 2018 в 5:57 PDT Моя любовь, мой царь, а именно так переводится твоё имя! Я люблю тебя бесконечно и буду молить Бога за тебя!

— написала счастливая звездная мама.

«Пусть ангел-хранитель оберегает и направляет Василечка по жизни и пусть всю жизнь рядом с ним идут вера, надежда и любовь, удача пусть сопутствует во всём и всегда! Счастья всей вашей семье, Машенька!🙏🙏🙏», «Ах, Машенька, какие строки …, за душу берут! Счастья вашей семье! Младшенького Василия с днем рождения! Пусть растет здоровеньким на радость родителям!», «Какая нежность ❤️ Мария, вы излучаете такое добро и свет 🙏🏼 счастья вашему дому», «Какие слова мамы для любимого сына, аж за душу берет!», «До слез потрясающие слова 💖 А материнские слова, говорят, самые сильные! Храни вас Бог!», «Счастье 🙏🙏🙏какое же это счастье 🙏здоровья крепкого всей Вашей чудесной семье❤️❤️❤️», «Мария, поздравляем с днем рождения Василия! Здоровья ему, пусть он дает Вам больше поводов для гордости и меньше поводов для тревог! ❤️🙏🏻», — поздравили подписчики Марию Кожевникову с первым днем рождения малыша.

Пусть у нашего самого лучшего папы на свете будет больше времени на любовь ❤️

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

18 Июн 2018 в 2:31 PDT Напомним, что в конце июня многодетная мама крестила своего младшего сына.

Рада с вами поделиться, что наше таинство крещения младшего сыночка состоялось! Мы так долго ждали этот день, что, как обычно, это бывает, когда долго очень чего-то ждешь, потом ничего не успеваешь. Вскоре вы узнаете почему, а сейчас хочу сказать спасибо родственникам и нашим близким друзьям, что были рядом в этот важный день,

— написала она, поделившись целой серией фотографий из церкви, где и произошло крещение.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

25 Июн 2018 в 1:27 PDT Подписчики тогда засыпали Марию вопросами, почему звезда так долго не крестила сына. Аудитория буквально выпытывала у Марии, как же все-таки назвали малыша. Но вот пришло время, и многодетная мама все рассказала.

Напомним, Мария Кожевникова воспитывает троих сыновей. С 2013 года Мария Кожевникова замужем за бизнесменом Евгением Васильевым . В 2014 году в семье родился сын Иван. В 2015-м на свет появился второй сын Максим. Летом 2017 года у актрисы и ее супруга родился третий сын Василий.

Дорогая наша сборная 🇷🇺 на Вас смотрят пацаны! Не лишайте детей кумиров 😉 Удачи! @ivanbromaks 💪🏻

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

19 Июн 2018 в 1:35 PDT Фото: Instagram@mkozhevnikova