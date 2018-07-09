Мелочи, которые делают тебя немного счастливее

Мы уже писали об основных принципах мужского счастья. Сегодня мы намерены подойти к этому вопросу несколько под другим ракурсом, точнее, начать издалека. Перечисленные здесь вещи не являются факторами истинного счастья для мужчины. А серьезность некоторых из них равносильна присутствию Микки Мауса в Генассамблее ООН . Тем не менее многое из того, что ты увидишь в этом списке, способно привнести в жизнь каждого из нас маленькую порцию удовлетворения. Жизнь мужчины благодаря этим вещам кардинально не изменится, а вот настроение подняться может.

Много подписчиков в социальных сетях

Подписчики в соцсетях — это своего рода коллекционные марки в твоем альбоме. И плевать, что 50% из них ты в глаза не видел, 40% — лучше бы не видел, а оставшиеся 10% — это твои мама и папа. Главное не это, а то, что у тебя их много. Количество подписчиков в сети стало таким же мерилом крутости, как длина члена в подростковом возрасте. Будут ли тебя любить больше женщины? Этот вопрос лучше адресовать им. Но сказывается нам, что тут, так же как и с членом, важнее все-таки качество его носителя, а не длина, то есть не количество фолловеров.

Модернизация автомобиля

Личный автомобиль занимает почетное место в сердце мужчины где-то между женой и пятничным ящиком пива перед телевизором. Другими словами, машина для мужчины — вещь чрезвычайно важная. Поэтому любая прокачка автомобиля способна поднять большинству из нас настроение. Увеличение мощности двигателя, замена покрытия салона или установка крутой стереосистемы — казалось бы, все эти мелочи не больше, чем улучшение характеристик твоего транспорта. Но откуда тогда такое окрыляющее чувство радости, что хочется улыбаться коллегам и идти к машине вприпрыжку, напевая песню из «Мэри Поппинс».

Залы ожидания

Если пересчитать на годы то время, которое мы проводим в очередях, то получится цифра, по сравнению с которой вся Мезозойская эра — короткий миг. Но представь, что однажды ты приходишь в почтовое отделение , в котором каждую неделю получаешь деловую корреспонденцию, а там свежий ремонт, кулер (да еще и с водой), электронная система очереди, а вместо охранника, размахивающего опахалом, наконец установлен новый кондиционер. Счастьем это не назвать, но как же ты теперь не торопишься отсюда уходить! Вот еще бы и в налоговой так сделали, тогда, может быть, очередь перестанет восприниматься как творение Люцифера.

Еженедельное пиво

Когда что-то происходит слишком часто, оно теряет свою ценность. Даже если это «что-то» весьма приятно. Как, например, вечернее пиво под аккомпанемент комментаторского голоса на футбольном матче или под новую серию твоего любимого сериала. Поэтому еженедельная традиция устраивать себе вечер со светлым нефильтрованным (напиток выбрать по вкусу) может украсить день с самого утра. И на работе как-то все легче дается, и пробки на дорогах не так раздражают.

Поиск новых эпизодов сериала

Кстати, о сериалах! Их популярность растет прямо пропорционально их качеству. И вот ты последние полгода только и слышишь от окружающих про классный сериал — что-то вроде «Викторины тронов» или «Игры проколов». Не суть — главное, что ты посмотрел и тебе он так понравился, что твоей второй мечтой (после умения быть невидимкой когда надо) стало появление его продолжения. И (о боже всемогущий!) оказывается, есть еще 29 сезонов, которые, как говорят коллеги, ничуть не хуже первого! Вторая радость заключается в том, что выход эпизодов некоторых сериалов происходит не посерийно (например, по одной серии в неделю), а сразу целиком. И свою полугодичную мечту узнать продолжение любимой истории ты можешь удовлетворить всего за один день, позабыв про завтрак, обед, ужин, личную гигиену и личную жизнь.

Новые технологии

Тебе знакомо ощущение, когда ты считаешь дни до важного события, в ночь перед ним не можешь сомкнуть глаз, а в день этого события надеваешь костюм, к которому не прикасался с выпускного? И вот, это день наконец-то настал: на Android вышло новое обновление. Вообще, все эти технологические нововведения для некоторых парней имеют такое большое значение, словно они сами их создают. Вышло новое приложение, и вот ты уже стоишь перед друзьями в джинсах и черной водолазке и наглядно демонстрируешь его возможности, внимая аплодисментам. Правда, на деле оказывается, что после каждого слова хлопал только ты, ведь твои друзья, услышав фразу «Приходите ко мне — будет интересное знакомство», ожидали увидеть твоих нетрезвых сокурсниц, а не новинку в Google Play.

Быстрая доставка

Хоть магазинов и торговых центров в городах уже практически так же много, сколько и людей, все равно на прилавках купить можно далеко не все. Либо далеко не сразу. К счастью, интернет-революция подарила тебе не только бесплатное порно, мемы с котятами и рекламу фейковых знакомств, но и большое количество онлайн-магазинов. Ассортимент в них зачастую гораздо больше, чем в обычных, а доставить товар могут прямо к дому. Возможно, ты и сам не поверишь своему счастью, когда такой желанный для тебя меч джедая ты сможешь купить раньше остальных да еще и с быстрой доставкой.

Похудение

Большинство людей, перешагнувших 25-летний рубеж, постоянно беспокоится о лишнем весе. Ну или делают вид, что беспокоятся. И вот, набрав за последние пару лет несколько килограммов ненужной массы, ты искренне радуешься, что за выходные сбросил 350 грамм веса, и это с учетом, что ты только что поужинал! Что ж, похудение — действительно веский повод для радости, особенно когда твои штаны стали такого размера, что из них можно сделать трехместную палатку. Высказывания барменов о жизни, работе, счастье и выпивке