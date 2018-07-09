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тестирование цитатника 

Эксмо 1 час назад
20 лучших цитат из произведений Гоголя
Оглядевшись, я нашел тебя, и ты стала моим лучшим другом. Ты научила меня улыбаться, оживила мое сердце.лья, и научила меня летать. Я перестал чуять под собой землю.
«Шинель»
— Вы голосовали на последних выборах?
— Да, сделал такую глупость. Но не намерен повторять ее снова. Это занятие недостойно взрослого человека.
«Ревизор»
Я тебя женю так, что и не услышишь.
«Вий»
Природе, этой Зеленой Машине, чуждо милосердие. Милосердие привносят в мир люди. Оно рождается в тех клетках мозга, благодаря которым за миллионы лет эволюции мозг рептилии превратили в мозг человека. Убийство само по себе тоже иллюзия. Его не существует. Наши понятия о морали создали убийство, и только для нас это слово имеет смысл.
«Ревизор»
Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякой частный человек считает в лице своем оскорбленным всё общество.
«Шинель»
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