тестирование цитатника 

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20 лучших цитат из произведений Гоголя

Оглядевшись, я нашел тебя, и ты стала моим лучшим другом. Ты научила меня улыбаться, оживила мое сердце.лья, и научила меня летать. Я перестал чуять под собой землю.

«Шинель»

— Вы голосовали на последних выборах?

— Да, сделал такую глупость. Но не намерен повторять ее снова. Это занятие недостойно взрослого человека.

«Ревизор»

Я тебя женю так, что и не услышишь.

«Вий»

Природе, этой Зеленой Машине, чуждо милосердие. Милосердие привносят в мир люди. Оно рождается в тех клетках мозга, благодаря которым за миллионы лет эволюции мозг рептилии превратили в мозг человека. Убийство само по себе тоже иллюзия. Его не существует. Наши понятия о морали создали убийство, и только для нас это слово имеет смысл.

«Ревизор»

Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякой частный человек считает в лице своем оскорбленным всё общество.

«Шинель»