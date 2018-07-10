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Как быстро выучить английский? Топ-6 приемов, которые реально работают
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Как быстро выучить английский? Топ-6 приемов, которые реально работают 

Peopletalk 37 минут назад
Фото: Peopletalk
Если у тебя нет возможность уехать в Англию или Штаты и пожить там некоторое время, то вот тебе шесть приемов, которые помогут быстро освоить язык.
Школы
Самое простое (для начала) — запишись на курсы английского. В Москве их множество, но мы советуем выбирать школы с «игровым» подходом (например, Alibra School от 7000 рублей в месяц), у которых есть книжные клубы, чаепития, языковые игры, приложения и прочее. Такая методика в отличие от скучного зазубривания куда более эффективна. Занятия два-три раза в неделю будут держать тебя в тонусе и не дадут забросить учебу (деньги-то ты уже заплатил).
Книги
Необязательно сразу брать книги только на английском. Обрати внимание на серию «Учим язык, читая». Это метод обучающего чтения Ильи Франка — одно предложение на английском и сразу русский перевод. Так ты сможешь запоминать не отдельные слова, а сразу воспринимать словосочетания. Можешь начать даже с детских книг и постепенно переходить к литературе сложнее. Стоимость книг от 500 рублей.
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Фильмы и сериалы
«Друзья», «Остаться в живых», «Секс в большом городе» — смотри любимые сериалы или фильмы на английском языке, а еще лучше с субтитрами. Так ты будешь тренировать разговорный язык (старайся повторять фразы, подражая интонации актеров). Это, кстати, бесплатно.
https://www.youtube.com/watch?v=FaLaPEnjeqY
Приложения
А на телефон скачай приложение. Например, Lingualeo, в которым ты можешь пройти тест на уровень английского. Приложение разработает для тебя ежедневную программу (минут по 15-20 в день) — аудирование, словари, обучающие видео, отрывки из художественной литературы и многое другое. Занимайся по дороге на работу или пока делаешь педикюр — приложение тебе напомнит, если пропустишь тренировку. 699 рублей стоит год занятий.
Блоги
https://www.youtube.com/watch?v=skqj4jOSQU4
Ты можешь подписаться на англоязычных блогеров, а если пока сложно — на русских, которые живут заграницей. Лично мы советуем каналы mmmEnglish или Marina Mogilko. Это очень полезные (и бесплатные!) видео — самые популярные английские выражения, интересные факты о жизни в Америке, советы, как быстро выучить язык.
https://www.youtube.com/watch?v=cd8BlLSmiCY
Skype
И обязательно найди себе преподавателя (или просто друга) в Skype. Живое дружеское общение с носителем языка ничего не заменит. Просто набери в Google «Английский по Skype» и выбирай — занятие обычно стоит от 1000 рублей. Кстати, на сайте preply.com можно посмотреть видео преподавателя, в котором он рассказывает о себе, взять бесплатный первый урок и уже точно определиться.
https://www.youtube.com/watch?v=fOdJWewFkd4
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-bystro-vyuchit-anglijskij-top-6-priemov-kotorye-realno-rabotayut/
Peopletalk: последние новости
Мария Кожевникова рассказала, как назвала сына, спустя год после родов Александр Петров: о женщинах, котах и алкоголе за рулем Татуировки, которые ты захочешь повторить. Кстати, они (почти) невидимые!
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