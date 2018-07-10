Девушка стала моделью Gucci после трепанации 

22-летняя Ольга Запивохина стала моделью, после того, как перенесла трепанацию черепа.
Студентка из Нижнего Новгорода училась на маркетолога и работала заместителем управляющего магазина одежды, участвовала в организации музыкального фестиваля своих друзей.
Девушка испытывала головные боли и списывала их переутомление. Но ее друзья все чаще стали замечать, что чувствует она себя неважно и уговорили Ольгу обратиться к врачу. Доктора поставили диагноз, после чего назначили операцию.
"Пугала мысль, что мне распилят череп. При этом никто не мог дать гарантий, как себя поведёт организм. Успокоил профессор, заверив: мол, все пройдет хорошо. После беседы с ним поняла — могу рыдать сколько угодно, но от этого ничего не изменится", — вспоминает девушка.
Вскоре, после успешной операции, приятель девушки увидел ее фотографии, где она вся в бинтах и попросил еще пару снимков. После этого он позвонил Оле и удивил ее. Илья сказал, что её хотят видеть в Милане на показе. Оказывается, он отправил эти кадры дизайнеру женской коллекции бренда. Именно так девушка стала манекенщицей.
После получения визы, девушка отправилась в Милан, где проходила подготовка к показу. По возвращении домой ее ждало приглашение в Италию.
The Jackie, a vintage shape shoulder bag of the House with a piston closure featuring the logo of the @ChateauMarmont hotel and a teddy bear accessorized looks from #GucciCruise19 by #AlessandroMichele. #GucciEyewear Chateau Marmont trademarks and copyright are used with permission of Chateau Marmont / A.Society
Gucci подписали контракт с девушкой на год. Сейчас она работает под Марселем.