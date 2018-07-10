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Как понять, что тобой манипулируют в отношениях
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Как понять, что тобой манипулируют в отношениях 

Heroine.ru 54 минуты назад
Фото: Heroine.ru
Манипуляцию особенно трудно заметить в романтических отношениях. Она может быть тонкой и бессознательной или намеренной и агрессивной: в любом случае такое поведение разрушает связь в паре. Главное в здоровых отношениях — партнерство, но манипуляция превращает вас во врагов, ведь она основывается на обмане. Я попыталась разобраться, каким бывает манипулятивное поведение, как распознать его в партнере или в себе и что с этим делать.
Признаки непреднамеренной манипуляции
К тонкой манипуляции относятся жесты и намерения, которые кажутся безвредными, но на самом деле создают много проблем. Человек, который ими пользуется, наносит ущерб, даже не осознавая этого. Один из признаков непреднамеренной манипуляции — не говорить, что ты действительно имеешь в виду, и не показывать, что ты чувствуешь. Обычно люди так поступают, чтобы не причинять боль партнеру. Но со временем такие вещи нарушают связь в паре. Почему это манипуляция, а не вежливость или забота? Потому что в основе такого поведения скрытые попытки получить то, чего мы хотим — одобрение, любовь, уход от конфликта. Собственный комфорт оказывается важнее решения проблемы. Такое поведение распространено больше, чем агрессивная манипуляция, потому что многие не понимают, насколько это вредно для отношений. Ключ в том, чтобы выявить признаки непреднамеренной манипуляции в себе или в партнере и создать условия для откровенного общения.
Признаки намеренной манипуляции
Намеренную манипуляцию распознать сложнее, ведь человек понимает, что он делает, и пытается тебя запутать. Вот лишь несколько основных моделей манипулятивного поведения:
Эмоциональный йо-йо. Его главный признак — непоследовательность. Парень то осыпает тебя ласками и вниманием, то исчезает, ведет себя отстраненно или грубо. То, что для тебя выглядит как скачки напряжения, которые ему сложно контролировать в себе, на самом деле способ манипуляции. Так партнер развивает в тебе зависимость от него.
Газлайтинг. Мы уже рассказывали, как тебя могут убеждать в неправде и заставить сомневаться в собственной адекватности. Парень делает это для того, чтобы развить в тебе неуверенность. Ты сама не понимаешь, как это происходит: в начале разговора уличаешь партнера в откровенной лжи, а в конце почему-то извиняешься. Это один из самых опасных видов манипуляции, но ему тоже можно противостоять, и мы говорили, как это сделать.
Сопротивление. Молчание или игнор — тоже вид манипуляции, который я ненавижу больше всего. Парень просто перестает разговаривать, не объясняя причин. Сначала ты думаешь, что у него был плохой день. К концу недели начинаешь копаться в себе, вспоминать все, что сказала или сделала перед началом этого бессловесного террористического акта. Вот так: без скандалов, обвинений и каких-либо усилий мужчина заставил тебя чувствовать себя виноватой. Никаких объективных причин для такого поведения быть не может. Он действительно верит, что магическая сила его молчания откроет в тебе экстрасенсорные способности? Есть только один способ дать понять, что у вас проблемы — открыть рот и произнести это. Все остальные попытки намекнуть — не более, чем манипуляция. И самое болезненное в игноре то, что парень заставляет тебя чувствовать, что ты ничего не значишь.
Что делать, если тобой манипулируют
Лучший способ распознать манипуляцию — быть в ладах со своей интуицией. Если ты умеешь отличать инстинкт от страхов в твоей голове, стоит чаще доверять себе.
Чувствуешь, что-то идет не так — решай проблемы сразу, а не замалчивай их.
Когда дело доходит до агрессивных форм манипуляции, каждый человек сам решает, что для него эмоциональное насилие и где проходят границы допустимого поведения. Нет правильных и неправильных эмоций. Расскажи партнеру, что тебе не комфортно, и понаблюдай за его реакцией. Обращай внимание не только на его слова, но и на поступки — в манипулятивном поведении они, как правило, расходятся. Если он попытается обесценить твои чувства или продолжит манипулировать, стоит задуматься, нужна ли тебе такая любовь. Никогда не соглашайся на отношения, в которых тебе приходится скрывать свои эмоции, чтобы сохранить мир. Когда попадаешь в манипулятивное поведение, важно быть честной с собой и своими страхами.
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