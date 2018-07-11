«Я в шоке. Почему?» Как болельщики отреагировали на уход Жиркова из сборной России

Во вторник, 10 июля, пресс-служба сборной России объявила в соцсетях о. В комментариях болельщики выразили слова благодарности 34-летнему футболисту, в активе которого 87 матчей и 2 гола за сборную России. Sport24.ru публикует самые запоминающиеся сообщения.

@Lion1928: «Спасибо за игру! Ты был настоящим воином! Тебя с твоей поддержкой атаки не хватило в игре с Хорватией. Здоровья тебе!»

@SisechkaJareda: «Очень грустно. Настолько грустно и жалко, что ком не только в горле, а будто по всему телу один сплошной ком. Спасибо, Юрий, за вашу игру. С вами уходит частичка моего детства»

@SvjatoslavG: «Юра, спасибо тебе за все! Ты один из самых понимающих игру футболистов! Было удовольствием следить за твоими играми! Жаль, что Евро-2020 без тебя! Удачи во всем!»

@krYytXSo5xPN05z: «Спасибо за все, лучший на своей позиции».

@vetrolux: «Только успела вас всех узнать и полюбить. Желаю успехов. Спасибо за все».

@NizamievRamis: «Мы помним Евро-2008 и будем помнить ЧМ-2018! Спасибо, Юра! Всех благ и здоровья тебе!»

@Chris_Borisova: «Ааааааа! Нееет! В любом случае, спасибо, Юрий, за игру и эмоции»

@alice_top_: «Я в шоке. Почему?»