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Необычный маникюр с ледяными каплями, который ты можешь сделать сама
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Необычный маникюр с ледяными каплями, который ты можешь сделать сама 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Чтобы повторить такой необычный маникюр с ледяными каплями, тебе необязательно идти в салон. Справишься и сама. Тебе просто понадобится клей (можешь использовать специальный клеевой пистолет для рукоделия). Нанеси клей на бумагу в виде полоски, а когда он высохнет, раздели полоску на небольшие кусочки, напоминающие ледяные капли. Затем размести их на ногтях, предварительно накрасив голубым лаком. Сверху нанеси прозрачный лак для закрепления и дождись, пока он высохнет. Поверь, с таким маникюром ты точно не останешься без внимания.
Публикация от Park Eunkyung (@nail_unistella)
30 Июн 2018 в 6:50 PDT  Подробнее: https://peopletalk.ru/article/neobychnyj-manikyur-s-ledyanymi-kaplyami-kotoryj-ty-mozhesh-sdelat-sama/
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