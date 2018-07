Марсело — Роналду: Надеюсь, ты будешь счастлив в своем новом путешествии

10 июля «Ювентус» объявил, что 33-летний нападающий стал игроком команды. Сумма трансфера составила 112 миллионов евро. Контракт рассчитан на четыре года.

«Кто бы мог подумать, Криш! Пришло время прощаться… Клянусь, я не думал, что этот день придет. Но ничто в этой жизни не вечно. Надеюсь, ты будешь счастлив в своем новом путешествии. Мы провели с тобой почти 10 лет, 10 лет радости и хорошего футбола, побед и поражений, замечательных моментов! Я многому у тебя научился. Твоя целеустремленность — самая невероятная вещь, которую я видел в спорте. Я желаю тебе и твоей замечательной семье всего наилучшего! Буду скучать по разговорам перед матчем, по тому, как ты вдохновлял нас своим опытом перед финалами, как ты общался с молодыми игроками. Горжусь, что играл с тобой. Но не потому, что ты лучший футболист, а потому, что ты прекрасный человек. Когда я закончу карьеру, я буду сидеть в баре и показывать всем наши фотографии», — написал Марсело в своем Instagram.

Quem diria hein Cris! É mano chegou a hora de dizer até logo… Te juro q nao imaginava que esse dia chegaria! Mas nada nessa vida é pra sempre, espero q vc seja muito feliz na sua nova caminhada. Foram quase 10 anos do teu lado, 10 anos de alegria, bom futebol, vitorias, derrotas e momentos maravilhosos! Aprendi muito com vc, sua dedicação é a coisa mais bizarra q eu vi em um atleta. Tudo de bom pra vc e sua linda familia! Vou sentir saudades das nossas resenhas antes dos jogos quando vc acertava o resultados e antes das finais nos tranquilizava com tua experiência e o carinho com os mais jovens! Tenho orgulho de ter jogado contigo nao por que VOCE SEJA O MAIOR JOGADOR DA P#RR% TODA e sim pela pessoa q você é! quando eu parar de jogar vou sentar no bar tomar uma cerveja e vou contar vaaarias historias e mostrar todas as nossas fotos 😂 Ja ja tamo junto de novo 😉❤️ #M12 🙌🏾

Публикация от Marcelo Vieira Jr. (@marcelotwelve)