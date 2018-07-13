Как во время съемок погибла советская актриса Инна Бурдученко

В 1960 году жизнь и карьера 21-летней Инны Бурдученко только начали складываться. Она вышла замуж и снялась в киноленте под названием «Иванна». Но все рухнуло в один миг. Говорят, что смерть актрисы — это последствие анафемы, которую наложил на советский фильм Папа Римский.

Невероятное везение

Инна Бурдученко появилась на свет в 1939 году в украинском Чернигове. Наверное, Инна могла стать, кем угодно. Например, она показывала определенные успехи в спорте, а именно в гимнастике. Некоторые были уверены в том, что девочка станет известной спортсменкой. Но Инна выбрала театр. Примечательно, что в киевский театральный вуз девушка с первого раза не поступила. Будто сама судьба отводила ее подальше от сцены. Но Бурдученко не сдавалась. После проваленных экзаменов она пошла работать обычным реквизитором для того, чтобы хотя бы так быть поближе к своему любимому виду искусства.

Инна добилась своего. Уже через год в 1957 году она наконец была зачислена в театральный институт. Едва отучившись пару курсов, Бурдученко получила главную роль в фильме «Иванна». Произошло это совершенно случайно. Режиссер просто увидел Инну на улице и сразу понял, что Иванной должна быть только она. А тут еще оказалось, что Бурдученко учится на актрису. Лучшего стечения обстоятельств и придумать было бы сложно. Казалось, девушке крупно повезло.

Проклятие Папы Римского

Для того, чтобы понять, почему Папа Римский (тогда, по всей видимости, главой римско-католической церкви был Иоанн XXIII) проклял картину «Иванна», необходимо знать хотя бы ее краткое содержание. Главная героиня фильма Иванна, согласно сценарию, является дочерью священнослужителя. В ходе повествования Иванна разочаровывается в вере и во время войны уходит к партизанам.

Когда в 1959 году кинолента вышла на экраны в СССР, она не только не вызвала никакого отторжения, а, напротив, стала весьма популярной среди советских зрителей. Однако за границей «Иванну» не приняли. Правда это или нет, но говорят, что сам Папа Римский предал художественный фильм анафеме. Меньше чем через год после премьеры страшное проклятие добралось до молоденькой исполнительницы главной роли.

Огненная ловушка

Инна Бурдученко погибла абсолютно нелепой смертью, которой, казалось бы, и случиться-то не могло. Летом 1960 года она была занята на съемках своего второго фильма «Цветок на камне». Согласно сюжету, Инна должна была вынести знамя из объятого пламенем деревянного здания. В те временами дублерами, а тем более профессиональными каскадерами отечественный кинематограф был неизбалован. В большинстве своем актеры все делали сами. Вот и Инна сама выполняла это трюк. Однако в самый ответственный момент каблук ее туфли застрял между досками пола. Девушка оказалась в западне. Сверху на нее упала горящая балка. Никто не решился броситься в огонь. И только один рабочий из массовки по фамилии Иванов пришел Бурдученко на помощь.

С ожогами более 70-ти % тела Инна была доставлена в городскую больницу. К сожалению, врачи не смогли совершить чудо. 15 августа 1960 года актриса умерла. Незадолго до гибели она вышла замуж, через несколько месяцев у нее должен был родиться малыш.