Как чужой авторитет манипулирует твоим мнением

Необходимость подчинения чему-то или кому-то могущественному идет глубоко из детства. Более того, социум старательно прививает нам мысль, что все, кто не согласен с этой концепцией, — плохой пример, заслуживающий осуждения и порицания.

Авторитет, безусловно, важен во многих жизненных областях, ведь без лидеров на планете царил бы беспросветный хаос. Но задумывался ли ты когда-нибудь, до какого абсурда может дойти человеческая потребность в подчинении этому авторитету? И каким образом происходит так, что ты легко меняешь свои решения под его «тяжестью»? Сейчас разберемся.

Дорогой интерьер

Как ты думаешь, почему многие известные компании большое внимание уделяют интерьеру своих офисов, стремясь сделать его максимально изысканным? Можно сказать, что они просто могут или, например, что работа становится гораздо продуктивней, если сидеть за столом за четверть миллиона рублей. Может быть. Но это внешние причины, а вот внутренняя основана на демонстрации власти, могущества, то есть того же авторитета. Представь себе: ты пришел устраиваться на работу, четко сформулировал свои необходимые требования, заходишь в здание компании, а там… бассейн! У фирмы прямо в офисе есть свой бассейн! Ты думаешь: «Вот это крутые ребята, да как я могу что-то просить у них, какие-то требования выдвигать — тут хотя бы просто попасть в организацию». А теперь представь, что ты пришел в небольшую контору, в которой нет ничего примечательного, и сравни свои эмоции. Нам почему-то кажется, ты будешь вести себя иначе.

Люксовая одежда и аксессуары

Сколько бы ни говорили, что важно только то, что у тебя внутри, чаще всего встречают именно по одежке. Причем необязательно быть усеянным брендами, словно новогодняя елка. Достаточно кому-то иметь пару дорогих аксессуаров вроде часов или каких-нибудь украшений, чтобы сформировать определенный образ, который в процессе вашего общения будет давить на твою самооценку и заставлять чувствовать себя человеком второго сорта. А в такой ситуации ты становишься очень уязвимым к манипуляциям.

Деловой вид «Довольно неоднозначный пункт», — возможно, скажешь ты. Но подумай вот о чем. Подавляющее большинство менеджеров по продажам, специалистов по консалтингу и недвижимости, различные брокеры и люди, работающие с финансами, одеты в костюмы. Причем костюм может быть не совсем классическим, а, например, так называемым smart casual, предполагающим некоторые вольности в стиле при сохранении базы неизменной. Эти люди, как никто другой, знают, какое магическое воздействие производит деловая одежда на клиента. А еще они почти всегда гладко выбриты. Почему? Потому что борода в основном атрибут людей, склонных к индивидуализму, некой вольности в мышлении и отношении к миру, а значит, менее предсказуемых и надежных. Заметь, мы сейчас не имеем в виду современных хайпбистов, хипстеров и якки — тут речь идет о людях более-менее зрелых.

Мы уже неоднократно писали о том, на что способна сила слова, но тут необходимо упомянуть об этом еще раз. Так сложилось, что поставленная речь с давних времен ассоциируется у многих людей с авторитетом, и это неудивительно: история знает немало примеров, когда оратор парой метких фраз мог завести толпу или, наоборот, успокоить ее; когда правители одним выражением решали судьбу государства, а то и не одного. Сейчас ничего не изменилось: четкое, логическое, эмоциональное обращение с правильно подобранным темпом, уместными паузами, интонацией, терминологией, ориентированной на конкретную аудиторию, способно заставить ее принять любое мнение за чистую монету.

Связи

Если у человека влиятельные друзья и знакомые, это несколько очков в графе авторитетности. Во-первых, потому что мы среднее арифметическое тех, кто нас окружает. Бывает, конечно, по-разному, но в целом, чтобы делать большие дела, надо быть самому «большим»; чтобы говорить на высокоинтеллектуальные темы, надо самому быть развитым; чтобы поддерживать связь с авторитетными людьми, надо тоже из себя хоть что-то представлять. Во-вторых, «Если у него такие знакомые и друзья, то он, наверное, крутой», — подумает обычный человек, исходя из старой привычки мления перед властью.