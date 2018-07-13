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Фотограф превращает повседневность в сказку
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Фотограф превращает повседневность в сказку 

Ридус 3 часа назад
Фото: Ридус
Не каждый может увидеть красоту в обыденном.
Фотографии порой «открывают» нам потрясающий мир — тот, который нас окружает, но мы его просто не замечаем.
Начинающие фотографы часто спрашивают Филлипа Хаумессера, как он находит такие удивительные места. Открой глаза, они вокруг тебя. Тебе не нужно никуда идти, отвечает мастер.
В начале своего профессионального пути Филлип и сам боялся выбрать неудачное место для съемки. Но через некоторое время бросил вызов себе и позволил своим клиентам самостоятельно выбрать место.
Он понял, что снимать можно везде, главное — видеть красивые ракурсы. И показал, как по-разному выглядят одни и те же пейзажи для любителя и профессионала.
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