Философия мальчика: 5 причин твоего инфантилизма

В наше время учить других уму-разуму становится по-настоящему модным и повсеместным трендом. Складывается впечатление, что все вокруг знают, как правильно жить, вести дела, питаться, одеваться, строить отношения с противоположным полом да и вообще преуспеть в этой жизни. Все в курсе всего, но только не ты. В мире существует множество вдохновляющих книг, курсов и тренингов, различных образовательных ресурсов, мотивационных пабликов в социальных сетях, коучей по личностному росту, и все это создано только для одного: научить тебя правильно проживать эту жизнь. Сколько раз уже было сказано, что необходимо уметь управлять своим бюджетом; что надо ставить цели и, несмотря на все препятствия, идти к ним; что время — самый ценный ресурс, имеющийся у человека, и его надо беречь? Но в итоге деньги уходят непонятно куда, цели ставятся и успешно забываются уже через неделю-две, а что касается времени, то большинство людей живет так, словно у них в запасе как минимум тысяча лет. Если тебе все это хорошо знакомо, поздравляем: ты стал жертвой главной угрозы своей мужественности — инфантилизма. А теперь давай разбираться, откуда он вообще в тебе взялся.

1. Прокрастинация

Термин, пришедший из психологии и обозначающий склонность к постоянному откладыванию всех дел, даже самых приоритетных. Да-да, именно поэтому ты, дорогой друг, сегодня утром в очередной раз дал себе обещание, что с завтрашнего дня начнешь пораньше ложиться спать и заниматься английским языком, а в субботу снова сказал друзьям, что так больше нельзя и со следующей недели начинается новая жизнь. За прокрастинацией может стоять банальный страх перемен, чего-то нового, боязнь выйти из привычной зоны комфорта, просто сделать первый шаг. Но признаться в своем смятении для мужского эго — часто непосильная задача, да и общество не поймет, ведь «настоящий мужик» вообще не должен думать такими категориями (ишь, расфилософствовался тут — на завод иди!). Борьба с прокрастинацией — тема отдельной статьи, но основной пункт в этом процессе — обретение контроля над собой: если ты поставил задачу на завтра, то обязан ее сделать. Подумай, насколько сильный повод для самоуважения ты можешь получить, если научишься делать то, что необходимо, несмотря на все окружающие препятствия. Реальные и мнимые.

2. Отсутствие собственных целей в жизни

У тебя либо нет цели, либо ты идешь к чьей-то чужой, причем неосознанно. Ты искренне не понимаешь, зачем все эти цели и считаешь это все философией каких-нибудь задротов, помешанных на столь модном сейчас Self Made. Но скажи, а зачем ты вообще живешь? Для чего ты нужен этому миру, если ничего не хочешь делать и стремиться к чему-либо? Что ты оставишь после себя, какой вклад внесешь в будущее? А еще у нас для тебя есть очень неприятная новость: если ты не имеешь своих целей, то непременно будешь работать над достижением чужих. Как? Например, ты устроился работать в магазин, просто пошел туда, чтобы зарабатывать какие-то деньги, без всяких сложных мыслей. Но человек, владеющий этим магазином, совсем не такой. Он его построил, закупил продукцию, нанял персонал. У него есть конкретная цель — вывести данную торговую точку на хорошую прибыль и получать дивиденды с этого, развиваться дальше. Ты как сотрудник магазина помогаешь ему прийти к его цели, выполняя свою работу. Пойми правильно: мы никого не осуждаем — у каждого своя дорога. Но если ты живешь бесцельно, неосознанно, несерьезно, то и результаты ты получишь такие же.

3. Неспособность нести ответственность за свою жизнь

Под инфантилизмом по сути понимается детское восприятие мира и окружающих. Иначе говоря, когда здоровый мужик ведет себя как мальчик. Почему аналогия с ребенком? Потому что он, в силу своего юного возраста, совсем еще беззащитен перед суровой действительностью мира, он полностью зависим от родителей, не может пока еще удовлетворить свои основные потребности самостоятельно. Но ребенку это простительно, а здоровому лбу — нет. В предыдущем абзаце мы обсуждали человека, который хотя бы имеет какую-то работу, и нахлебником его уже не назовешь. Но ведь есть же ребята, которые не делают совершенно ничего, а главное, не хотят что-либо делать, живут себе за счет кого-то (чаще всего родителей или девушки) и не заморачиваются. Даже если не рассматривать финансовый аспект, а взять элементарный быт (умение приготовить себе ужин, постирать свою одежду, погладить рубашку и джинсы, сделать уборку дома), ты, наверное, будешь удивлен, но далеко не все способны это сделать. А про принятие по-настоящему непростых решений мы даже не будем говорить: это очевидно. Типичная психология маленького мальчика, ведь кто-то всегда придет, позаботится о нем, и все будет хорошо, как и раньше. Ситуации разные бывают, конечно: болезни, потеря работы, сложности всякие жизненные. Но «мальчика» всегда отличает завидное постоянство: он способен найти множество доводов и аргументов, почему все не так, а автор этой статьи катастрофически неправ. Но факт остается фактом: за него несут ответственность другие люди, как и в случае с ребенком. Если ты нашел себя в этом пункте, просто подумай о том, что так будет не всегда и когда-нибудь твой мир может обвалиться, а ты окажешься не готов к этому.

4. Эгоцентризм

Друг, хватит думать только о себе и своих желаниях. Ты удивляешься, почему мир не хочет удовлетворять твои потребности, но позволь спросить, а почему он должен? Понимаешь, социуму абсолютно плевать, что ты хороший собеседник, начитанный, пунктуальный, внимательный, всегда здороваешься со всеми, помнишь дни рождения всех своих родственников, очень общительный и даже имеешь высшее образование. Если кроме своих безусловно прекрасных качеств и личных достижений ничего конкретного этому миру ты предложить не можешь, добро пожаловать в клуб инфантильных неудачников. А как ты хотел? Чтобы что-то получать, нужно что-то для этого делать. Сегодня общество больше всего интересует, насколько хорошо ты можешь удовлетворять его потребности. При этом каждому, кто на это способен, оно готово справедливо отплатить. И от этого никуда не деться: ты просто будешь вынужден играть по этим правилам, если желаешь жить достойно. Хочешь много денег? Подумай о том, какую пользу ты готов принести и за что тебе вообще должны платить. Хочешь уважения? Сделай так, чтобы тебя было за что уважать. Ну и далее по аналогии.

5. Жалость к себе

Это совсем уж классика жанра. Нет работы — виноваты государство и проклятые капиталисты; нет друзей и знакомых — общество (никто не хочет ценить твой богатый внутренний мир); не получается с девушками — да это все потому, что все они меркантильные и не любят хороших и честных людей; не можешь ни с кем общаться — это все деградация человечества (не могут разговаривать на серьезные, «умные» темы). Но не парься: очевидно, что этот мир погружается в мрак, а ты один в белом пальто здесь.