Балерина показывает, как правильно принимать душ 

Балерина и профессиональная модель из Нью-Йорка Бриттани Кавако набрала популярность и в Инстаграме. В своем профиле девушка периодически публикует завораживающие снимки и удивительные видео.
Бриттани профессионально занимается балетом, а также подрабатывает инструктором по пилатесу.
В своем блоге девушка делится не только кадрами из фешн-съемок, но и простыми и искренними фотографиями.
Девушка также с юмором подходит и к ежедневным ритуалам в духе чистки зубов или похода в душ. Балерина предлагает всем подписчикам попробовать найти что-то необычное в самых тривиальных вещах.
Небольшая серия видеороликов, в которых Бриттани в лучших традициях балетной школы стоит на носочках на краю ванной, и в этот же момент чистит зубы, читает газету, завтракает, быстро разошлись по Сетям.
Напомним, Бриттани — профессиональная балерина. Повторять эти трюки не рекумендуем, это может быть опасно для здоровья.