Балерина показывает, как правильно принимать душ

Балерина и профессиональная модель из Нью-Йорка Бриттани Кавако набрала популярность и в Инстаграме. В своем профиле девушка периодически публикует завораживающие снимки и удивительные видео.

Публикация от Brittany Cavaco (@theballerina) 18 Янв 2018 в 7:26 PST Бриттани профессионально занимается балетом, а также подрабатывает инструктором по пилатесу.

Публикация от Brittany Cavaco (@theballerina) 13 Фев 2018 в 7:49 PST В своем блоге девушка делится не только кадрами из фешн-съемок, но и простыми и искренними фотографиями.

Публикация от Brittany Cavaco (@theballerina) 13 Апр 2018 в 10:11 PDT Девушка также с юмором подходит и к ежедневным ритуалам в духе чистки зубов или похода в душ. Балерина предлагает всем подписчикам попробовать найти что-то необычное в самых тривиальных вещах.

Публикация от Brittany Cavaco (@theballerina) 14 Фев 2018 в 7:25 PST Небольшая серия видеороликов, в которых Бриттани в лучших традициях балетной школы стоит на носочках на краю ванной, и в этот же момент чистит зубы, читает газету, завтракает, быстро разошлись по Сетям.

Напомним, Бриттани — профессиональная балерина. Повторять эти трюки не рекумендуем, это может быть опасно для здоровья.