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Нелепая гибель альпиниста Евгения Абалакова
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Нелепая гибель альпиниста Евгения Абалакова 

Русская семерка 5 часов назад
Фото: russian7.ru
Евгений Абалаков в свое время был альпинистом с мировым именем. Именно он в 1933 году впервые покорил знаменитый пик Сталина. Кроме того, Абалаков обладал также художественным даром и прославился еще и в качестве скульптора. Его жизнь оборвалась в 41 год. Виной тому стало отравление газом.

Альпинист и скульптор

Евгений Абалаков родился в 1907 году. Родители его умерли рано, и он вместе с братом Виталием был отдан на воспитание дяде, который жил в Красноярске. Как и многие местные жители, мальчишки развлекались тем, что лазили по горам. Уже тогда Абалаковы удивляли своих сверстников абсолютным бесстрашием и невероятной ловкостью.
Однако Евгения тянуло не только в горы, привлекало его и искусство. Поэтому, окончив школу, он уехал в Москву, где его брат Виталий уже учился в химико-технологическом институте. Евгений поступил в один из самых престижных художественных вузов — институт имени В. И. Сурикова. Для своего творчества Евгений Абалаков выбрал такое направление, как соцреализм, который в то время был весьма востребован.
Но нельзя сказать, что Евгений позабыл о своем юношеском увлечении. Во-первых, горы присутствовали в его работах. Взять хотя бы скульптурную композицию «Альпинисты», расположенную в Лужниках. А во-вторых, он продолжал совершать восхождения и получил звание заслуженного мастера спорта по альпинизму. Он, как уже упоминалось выше, покорил пик Сталина и многие другие вершины Союза.

Инструктор НКВД

Сталинских репрессий Евгению Абалакову удалось избежать, а вот его брату Виталию — нет. В 1938 году Виталия и нескольких других альпинистов обвинили в шпионаже. В те годы альпинизм был тесно связан с политикой: покорение горных вершин рассматривалось как очередное достижение коммунистического строя. Многих спортсменов тогда расстреляли. А вот Виталию, хоть и относительно, но повезло. В 1940 году его освободили. Все два года Евгений отчаянно хлопотал за брата.
Интересно, что сам Евгений в период Великой Отечественной войны был капитаном НКВД. Он тренировал военных альпинистов. После победы Абалаков стал готовиться к покорению Гималаев, в частности Эвереста. Однако его планам не суждено было сбыться. В 1948 году он погиб странной и нелепой смертью.

Смерть в ванной

24 марта 1948 года Евгений Абалаков и его друг, тоже альпинист, Юрий Арцишевский ушли из жизни. Их обоих нашли в квартире, в ванной комнате. Причиной их смерти стало отравление бытовым газом, скорее всего, из-за неисправности газового оборудования.
Даже в то время в эту версию мало кто поверил. Да и сын Евгения Алексей, повзрослев, написал несколько книг об отце, в которых также выразил определенные сомнения по поводу несчастного случая. И в самом деле, почему двое взрослых мужчин оказались в ванной одновременно? Почему ни один из них не почувствовал запаха газа? Ведь всем известно, что в бытовой газ в обязательном порядке добавляют специальные компоненты, благодаря которым можно по запаху легко обнаружить утечку.
Хотя нельзя отрицать, что в жизни бывает всякое. И, возможно, смерть Абалакова — это действительно абсолютно нелепая и трагическая, но все же случайность.
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