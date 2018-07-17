Почему эскимосы не носят шапок 

Эскимосам приходится переживать морозы, которые доходя до 45 градусов ниже нуля. Неудивительно, что одежда этого народа эскимосов шьется из тёплых шкур оленьих шкур.
Она делается плотно прилегающей к телу, подгоняется, чтобы холод никуда не мог проникнуть.
Мужская и женская одежда
Мужское одеяние состоит из рубахи, натазника (подобие трусов), коротких штанов, меховых чулок, торбаза. Рубаха — атук — бывает двух сезонных видов. Летняя шьется из шкуры тюленя или оленя, мехом внутрь. Зимняя — двухслойная, мехом и внутрь, и наружу. Зимой также поверх атука надевают кухлянку — подобие длинной парки с капюшоном. Ее шьют из тяжелого и теплого меха белого медведя.
Натазник изготавливают из шкуры нерпы. Короткие меховые штаны шьются мехом внутрь. Чулки делают также из кожи нерпы. Торбаза — это подобие обуви, которая изготавливается из кожи нерпы. Этот вид обуви также различается: летние торбазы — невысокие, а зимние достают до колена.
Женская одежда схожа с мужской. Поверх натазника эскимоски носят меховой комбинезон, кухлянку. Женская кухлянка отличается размером и наличием заплечного мехового мешка. В нём обычно носят маленьких детей. Из обуви у женщин такие же торбазы, только с высоким голенищем, закрывающим колени.
Шапки обычно носят только мужчины. Женщины зимой и летом чаще ходят с непокрытой головой. Самый распространенный вид головного убора — «насяпрак» (малахай), который похож на шапку-шлем, но более открыт. Обычно «насяпрак» шьется из оленьего меха, как правило, снятого с головы животного.
Оторочен он бывает преимущественно собачьим мехом, и только наиболее состоятельные эскимосы могут позволить себе оторочку из меха росомахи.
Тёплое жилище
Эскимосы живут в иглу — округлом жилище из снежных блоков, в котором им тепло и комфортно. Для сохранения тепла к куполообразному сооружению пристраивают такой же снежный коридор. Чтобы в доме всегда было тепло, каркас делается из камней и изогнутых китовых ребер, затем к нему каркасу тюленьи шкуры. Снаружи по спирали возведенный каркас «укутывают» снежными блоками.
Финальный процесс создания иглу — зажигание в созданном помещении огня. Обогрев идёт благодаря каменной лампе с животным жиром и фитилем из мха. Тепло заставляет снег подтаивать, образующаяся влага впитывается в плиты, делая их более плотными, прочными. Талая вода заполняет щели между блоками, создавая единую монолитную конструкцию. Так эскимосы снижают теплопроводность снежных стен и сохраняют тепло в помещении. Пол в иглу утепляют сушеной травой, а сверху покрывают шкурами животных.
Сон в тепле
Чтобы хорошо выспаться в тепле, эскимосы спят все вместе в одной постели и обязательно раздетыми. Тепло тел друг друга, укрытых общими покрывалами из шкур, создает самые благоприятные условия для сна.
Не зная физики, они установили, что циркуляция тепла гораздо эффективнее, когда люди снимают с себя одежду, согревая друг друга собой. В особо холодные периоды эскимосы берут с жилище собак и укладывают их рядом с собой. «Живые мохнатые» обогреватели дают постоянное дополнительное тепло.