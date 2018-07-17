\"Усы на лице и голове\": как отличить донского казака от запорожца

Эти два народа всегда будут сравнивать и анализировать потому, что имея общий корень — казак — они, как бы это ни было парадоксально, имеют совершенно разную природу своего происхождения и своей культуры. Со временем эти разделительные национальные черты стали проявляться острее.

Территориально они стали различаться с самого начала — донские казаки облюбовали для своего убежища низовья реки Дон , а запорожские казаки считали своей родной рекой Днепр. Округ этих рек стихийно образовывались казачьи поселения, административное устройство которых также ранилось и в большей мере имело лишь один общий посыл — быть готовым в любой момент вскочить в седло и отразить нападение лютого врага. Недаром в 1690 году вышел указ, запрещающий донским казакам заниматься земледелием — им было нельзя привязываться к земле, обрастать корнями. Особой лаской к земле не пользовались и украинские казаки, предпочитая заниматься вольным промыслом в степи и на воде.

Первое упоминание о донских казаках было в сохранившейся «Гребенской летописи» от 1471 года, которую написали в Москве : «…Там, в верховьях Дона, народ христианский воинского чина зовомии казаци, в радости сретающе его (великого князя Дмитрия Донского ) со святыми иконами и со кресты поздравляюще ему о избавлении своем от супостатов и, приносящее ему дары от своих сокровищ…» В 1489 году появилось первое упоминание в летописях об одном из украинских казачьих отрядов, укрепившихся в низовье реки Днепр. Об украинских казаках в истории европейской мысли упоминали в 15 веке, дату образования первой Запорожской Сечи историки называют 1553 или 1556 годом.

Лица русских казаков, согласно изучениям историком от антропологии разительно отличаются от украинских. В большинстве своей русские казаки имели светло или темно русые волосы, они светлолицы и отличались от своих одноименных украинских товарищей, которые имели темные волосы и смуглый цвет лица поскольку в их крови текла кровь — черкасов-адыгов.

Созданный писателями — Гоголем, Шевченко — характерный образ украинского казака стал для многих поколений ориентиром для общей характеристики представителей этого народа: немного хитрости, лукавства, сообразительности и расчетливости. А вот об образе жизни русских казаков отзывы былималоприятные: смесь монастыря и казармы — вот как описал один из путешественников свое впечатление от пребывания в казачьем поселении. Украинский казак — горячий поклонник национальных блюд. Гастрономические интересы у украинских и русских казаков также были разные. Если на Украине предпочитали кулеш, тетеря (из жидкой муки готовили суп), вареники, то на Дону большой популярностью пользовались наваристая уха, щи.

Одежда и военное обмундирование донских и украинских казаков было различным. Широкие шаровары, расшитые украинским узором просторные рубашки, кафтан, остроконечная меховая шапка, самопал, два пистолета, нож — вот небольшой перечень походной одежды и оружия для украинца. На голове у донского казака была папаха, одет он был в шаровары с лампасами, сапоги, обязателен был капюшон-башлык, сверху надевался полукафтан — бешмет, а сабля была главным оружием. Впоследствии различия в одежде и обмундировании увеличивались.

Внешний облик также отличался — запорожцы носили, как правило, длинные усы, которые свисали им чуть ли не до плеч и такой же висячий «ус» они оставляли на выбритой полностью голове. Тогда как донские казаки волосы с головы стригли очень коротко и никаких экзотических прядей не оставляли, считая, что это может помешать в бою. С развитием иррегулярных войск во второй половине 19 века в моду вошла еще одна традиция, которая получила законодательную основу — по указу донцы нижних чинов должны были носить бороду. В качестве украшения — это особенно ярко стало проявляться во второй половине 19 века — донские казаки стали выпускать наружу чуб, которому делали своеобразный начес для красоты и высоты прически. Серебряная серьга — еще один элемент мужского украшения также встречался у украинских казаков, так и у русских казаков. У них серьга прочно вошла в моду и сохранилась до наших дней, тогда как у украинцев эта мода не прижилась. А еще украинцы примерно с 1640 года стали носить карманные часы, что считалось признаком богатства.

Пальму первенства на верность высшей власти историки отдали украинским казакам. Они смогли организовать свою военную и обычную жизнь под знаменем Запорожской сечи быстрее, чем русские казаки, которые жили по берегам реки отдельными отрядами и не смогли создать крупное военизированное поселение. В 1572 году часть украинских казаков из Запорожского Низовья встала под знамена польского короля и получала от него неплохое жалованье. В 1625 годуукраинцы вошли в новообразованный реестр казачества в соответствии с Куруковским договором: под единое знамя вошло пять полков. Донские казаки присягнули в служении на верность своему государю Алексею Михайловичу в 1671 году. Самый первый свой военный поход донцы совершили в 1552 году. Тогда как украинцы смогли собраться централизованно намного раньше, в 1516 году. В истории развития казачьих войск пальму первенства можно отдать донцам за их умение впервые ввести в свои войска не только искусство владения мечом и шашкой, но и более грозным оружием 18 века — регулярной артиллерией. Умение пользоваться этим оружие прославило донских казаков во время русско-турецких войн. Благодаря сотрудничеству с властями о подвигах донских казаков было больше известно потому, что о них в благосклонном тоне писала правительственная печать, а вот украинцы не могли иметь такую возможность и упражнялись в эпистолярном жанре сами. Картина «Письмо турецкому султану» верное тому доказательство.