Как сержант за два часа подбил 11 танков

Как Николай Сиротинин за два часа подбил 11 танков и уничтожил 57 немцев

Николай Сиротинин, молодой сержант из Орла, в одном двухчасовом бою 11 танков, 6 бронетранспортеров и броневиков, 57 немецких солдата и офицеров. Лучший артиллерист Великой Отечественной войны. Его подвиг высоко оценили даже враги.

Детство и начало войны

О детстве Николая Сиротинина есть немного сухих фактов. Родился 7 марта 1921 года в городе Орле. Жил на улице Добролюбова, 32. Отец — Владимир Кузьмич Сиротинин, мама — Елена Корнеевна. В семье пять детей, Николай второй по старшинству. Отец отмечает, что ребенком Николай встречал его у семафора — Владимир Кузьмич работал машинистом. Мама отмечала его трудолюбие, ласковый нрав и помощь в воспитании младших детей. После окончания школы Николай пошел работать на завод «Токмаш» токарем. [С-BLOCK] 5 октября 1940 года Николая призвали в армию. Его распределили в 55-й стрелковый полк в городе Полоцке Белорусской ССР. Из документов о Николае сохранились только медицинская карта призывника и письмо домой. По данным медицинской карты, Сиротинин был небольшой комплекции — 164 см и весил всего 53 кг. Письмо датируется 1940 годом, написано, скорее всего, сразу после прибытия в 55-й стрелковый полк. [С-BLOCK] В июне 1941 года Николай стал старшим сержантом. Приближение войны ощущалось все четче и народом и руководителями, поэтому в таких условиях умный и трудолюбивый молодой человек быстро получил звание сержанта, а потом и старшего сержанта.

Июнь — июль 1941 года

В начале июля 1941 года танки Гейна Гудериана прорвали слабую линию обороны около Быхова и приступили к форсированию Днепра. Легко продолжали идти на восток вдоль реки Сож, на Славгород, через Чериков на город Кричев, чтобы ударить по советским войскам около Смоленска. Советская армия отступала перед противником, и заняла оборону под Сожем. [С-BLOCK] Левый берег реки Сож крутой и с глубокими оврагами. По дороге от города Чериков к Кричеву было несколько таких оврагов. Группа советских бойцов, 17 июля 1941 года, напала на танковую дивизию вермахта, обстреляла ее и переправились через Сож, чтобы сообщить командованию о надвигающейся на Кричев танковой дивизии немцев. В Кричеве находились части 6-й стрелковой дивизии, и после известия о танках был получен приказ — переправиться за Сож. Но части дивизии не могли этого сделать оперативно. Второй приказ был короткий: задержать танковую дивизию настолько, насколько можно это сделать. При благоприятных обстоятельствах догнать свою часть. Но старшему сержанту Николаю Сиротинину получилось выполнить только первую часть приказа.

Один в поле воин

Добровольцем вызвался Николай Сиротинин. Противотанковую пушку 45 мм Николай установил на невысоком пригорке, в ржаном поле около реки Добрость. Пушку полностью скрывала рожь. Пункт обстрела Сиротинина находился около деревни Сокольничи, которая находится в четырех км от Кричева. Место идеально подходило для незаметного обстрела. [С-BLOCK] До дороги, ведущей в Кричев, было 200 метров. Дорога была хорошо видна с пригорка Сиротинина, а около дороги была заболоченная местность, и это значило, что танки не смогут в случае чего съехать ни влево, ни вправо. Сиротинин понимал, на что идет, задача была одна — как можно дольше продержаться, чтобы выиграть время для дивизии. [С-BLOCK] Сержант Сиротинин был опытным артиллеристом. Николай выбирал момент, когда можно будет ударить по броневику, идущему впереди колонны танков. Когда броневик оказался недалеко от моста, Сиротинин выстрелил — и попал в бронемашину. Потом сержант попал в танк, объезжающий броневик, чтобы поджечь обе машины. Следующим за ним танк застрял в бочаге, объезжая броневик и первый подбитый танк. [С-BLOCK] Танки стали поворачиваться к месту обстрела, но рожь хорошо скрывала пункт Сиротинина. Сержант повернул пушку влево и стал целиться в танк, замыкающий колонну — подбил его. Выстрелил в грузовик с пехотой — и снова в цель. Немцы пытались съехать, но танки застревали в болотистой местности. Немцы только на седьмом подбитом танке смогли понять, откуда ведется обстрел, но из-за удачной позиции Сиротинина шквальный огонь не убил его, а только ранил в левый бок и руку. Один из броневиков начал обстреливать сержанта, тогда за тремя снарядами Сиротинин обезвредил броневика-противника. Снарядов становилось меньше, и Сиротинин решил стрелять реже, но более метко. Один за другим он целился в танки и броневики, попадал, все взрывалось, летело, в воздухе стоял черный дым от горящей техники. Разозленные немцы открыли минометный огонь по Сиротинину. [С-BLOCK] Потери немцев составляли: 11 танков, 6 бронетранспортеров и броневиков, 57 немецких солдата и офицеров. Бой длился 2 часа. Снарядов оставалось немного, примерно 15. Николай увидел, что немцы выкатывают оружие на позицию, и выстрелил 4 раза. Сиротинин уничтожил пушку немцев. Снаряда хватило бы только на один раз. Он привстал, чтобы зарядить пушку — и в этот момент его застрелили сзади немецкие мотоциклисты. Николай Сиротинин погиб.

После боя

Главную задачу сержант Сиротинин выполнил: колонна танков задержалась, 6-я стрелковая дивизия смогла перебраться через реку Сож без потерь. Сохранились записи дневника обер-лейтенанта Фридриха Хёнфельда: «Он один стоял у пушки, долго расстреливал колонну танков и пехоту, так и погиб. Все удивлялись его храбрости… Оберст (полковник) перед могилой говорил, что если бы все солдаты фюрера дрались, как этот русский, то завоевали бы весь мир. Три раза стреляли залпами из винтовок. Все-таки он русский, нужно ли такое преклонение?» Ольга Вержбицкая, жительница села Сокольничи, вспоминает: «Во второй половине дня немцы собрались у места, где стояла пушка Сиротинина. Туда же заставили прийти и нас, местных жителей. Мне, как знающей немецкий язык, главный немец лет пятидесяти с орденами, высокий, лысый, седой, приказал переводить его речь местным людям. Он сказал, что русский очень хорошо сражался, что если бы немцы так воевали, то давно уже взяли бы Москву, что так должен солдат защищать свою Родину — фатерланд…». Жители деревни Сокольники и немцы устроили торжественные похороны Николаю Сиротинину. Немецкие солдаты отдали погибшему сержанту воинское приветствие тремя выстрелами.

Память о Николае Сиротинине

Сначала сержанта Сиротинина похоронили на месте боя. Позже его перезахоронили в братской могиле в городе Кричеве. В Беларуси помнят о подвиге орловского артиллериста. В Кричеве назвали улицу в его честь, установили памятник. После войны работники Архива Советской армии проделали огромную работу, чтобы восстановить хронику событий. Подвиг Сиротинина признали в 1960 году, но звание Героя Советского Союза не присвоили из-за бюрократической нестыковки — у семьи Сиротинина не было фотографий сына. В 1961 году на месте подвига возвели обелиск с именем Сиротинина, и поставили настоящее оружие. На 20-летие Победы сержанта Сиротинина посмертно наградили Орденом Отечественной войны I степени. В родном городе Орле тоже не забыли про подвиг Сиротинина. На заводе «Текмаш» установили мемориальную доску, посвященную Николаю Сиротинину. В 2015 году школе №7 города Орел присвоили имя сержанта Сиротинина.