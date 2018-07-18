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Англичанин пролез без очереди и выиграл в лотерею
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Англичанин пролез без очереди и выиграл в лотерею 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos
Англичанин выиграл в лотерею благодаря уступчивой девушке. Сама того не зная, посторонняя женщина помогла штукатуру из Великобритании знатно обогатиться.
Аррон Уолшоу пришел в местный супермаркет незадолго до окончания лотереи. Билет для участия нужно было купить на кассе магазине. Уолшоу встал в очередь, а девушка, которая стояла впереди него, заметила, что молодой человек очень нервничает, и предложила ему пройти вперед нее, что он и сделал. Аррон приобрел билет и ушел домой.
Утром он и его невеста обнаружили, что стали победителями в этом розыгрыше и теперь обогатились на 1 миллион фунтов (приблизительно 82 миллиона рублей).
Штукатур уверен, что если бы девушка в очереди его не пропустила, то этого бы не произошло, потому что он бы не успел купить билет. Он намерен разыскать ту женщину и отблагодарить ее, а деньги мужчина планирует потратить на организацию "свадьбы мечты".
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