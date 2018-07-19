Как сидел в лагерях известный советский футболист

Знаменитый советский футболист Эдуард Стрельцов отсидел в лагерях почти 5 лет. Хотя и в неволе спортсмен старался поддерживать себя в хорошей физической форме, играл в футбол, блатным заключенным он не был — Стрельцова зайдействовали на общих работах, как и остальных зеков.
Расконвоировывали на время матчей
В первом лагере в Верхнекамском районе Кировской области (Вятлаг) Стрельцов работал на лесоповале, уставал так, что «руки отваливались» (цитата из письма к матери). Как писал в своей биографической книге-исследовании о футболисте заслуженный юрист РФ А. В. Сухомлинов, начальник лагеря очень любил футбол и организовывал ежегодные соревнования между лагерными пунктами. В составе команд были не только штатные лагерные сотрудники, но и расконвоированные осужденные. Стрельцов таковым не являлся, и его расконвоировывали временно, на период матчей.
Работа на вредном производстве и на шахте
Через полтора года Э. Стрельцова перевели в лагерь подмосковной Электростали. Здесь он на оборонном предприятии шлифовал металлические поверхности изделий пескоструйным способом — работал во вредных для здоровья условиях. Первая жена Стрельцова Алла, которая развелась с ним после того как футболист сел, утверждала, что рак легких, от которого в 53 года умер Эдуард Анатольевич — это последствия именно пребывания в лагере в Электростали. В лагере в свободное от работы время Стрельцов старался поддерживать себя в форме, тренировался с присланным матерью футбольным мячом. За год до освобождения Эдуарда Стрельцова с группой других заключенных перевели в лагерь под Тульской областью, где в шахтах добывался кварц для химкомбината. Известный футболист работал в забое, а спортом занимался только после смены, чему лагерное начальство не мешало.
Как к нему относились другие заключенные
Биограф Стрельцова, в прошлом прокурорский работник А. В. Сухомлинов, собирая материалы о пребывании Эдуарда Анатольевича в лагерях, опросил десятки друзей, знакомых и родственников футболиста — всех, кому он что-либо рассказывал о том времени, в книге Сухомлинова есть материалы уголовного дела, письма Э. А. Стрельцова из МЛС матери и другие интересные документы. Как вспоминал друг Эдуарда известный советский боксер, многократный чемпион СССР В. П. Агеев, в лагеря Стрельцов шел с поддержкой одного из влиятельных уголовных авторитетов, узнавшего спортсмена в СИЗО — тот написал на зону «маляву», чтобы футболиста не трогали. Осудили Эдуарда Анатольевича по очень плохой для зека статье — за изнасилование, поэтому эта поддержка для него много значила. Агеев говорил, что Стрельцова лагерники однажды сильно избили доской (шрам от этого потом остался на всю жизнь, он виден на портретных фото футболиста) — якобы за то, что спортсмен не принес ими водки после футбольного матча.
Что можно узнать из лагерных писем матери
Это один из наиболее достоверных источников информации об условиях пребывания Э. А. Стрельцова в МЛС, поскольку сам Эдуард Анатольевич распространяться о лагерном прошлом не любил. Спортсмен часто просил прислать ему одежду и обувь, продукты (когда сидел в Вятлаге: «здесь ничего нет») и папиросы, иногда деньги. Сообщал, что ходит в вечернюю школу после работы. О том, что Стрельцов никогда не забывал о своем футбольном прошлом и очень мечтал вернуться в профессиональный спорт, в письмах говорят многочисленные просьбы прислать мячи для игр и тренировок. Однажды, играя в очередном лагерном матче, футболист повредил руку, и ее пришлось гипсовать. Посылки Стрельцову присылали и рабочие ЗИЛа (футболист потом, после отсидки, там работал), за условно-досрочное освобождение Эдуарда Анатольевича (его вначале осудили на 12 лет, потом срок «скостили» до семи) хлопотал секретарь парткома завода, будущий известный российский политик Аркадий Вольский. Освободился Э. А. Стрельцов по УДО в феврале 1963 года.