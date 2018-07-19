Как сидел в лагерях известный советский футболист

Эдуард Стрельцов: как сидел известный советский футболист

Знаменитый советский футболист Эдуард Стрельцов отсидел в лагерях почти 5 лет. Хотя и в неволе спортсмен старался поддерживать себя в хорошей физической форме, играл в футбол, блатным заключенным он не был — Стрельцова зайдействовали на общих работах, как и остальных зеков.

Расконвоировывали на время матчей

В первом лагере в Верхнекамском районе Кировской области (Вятлаг) Стрельцов работал на лесоповале, уставал так, что «руки отваливались» (цитата из письма к матери). Как писал в своей биографической книге-исследовании о футболисте заслуженный юрист РФ А. В. Сухомлинов, начальник лагеря очень любил футбол и организовывал ежегодные соревнования между лагерными пунктами. В составе команд были не только штатные лагерные сотрудники, но и расконвоированные осужденные. Стрельцов таковым не являлся, и его расконвоировывали временно, на период матчей.

Работа на вредном производстве и на шахте

Через полтора года Э. Стрельцова перевели в лагерь подмосковной Электростали. Здесь он на оборонном предприятии шлифовал металлические поверхности изделий пескоструйным способом — работал во вредных для здоровья условиях. Первая жена Стрельцова Алла, которая развелась с ним после того как футболист сел, утверждала, что рак легких, от которого в 53 года умер Эдуард Анатольевич — это последствия именно пребывания в лагере в Электростали . В лагере в свободное от работы время Стрельцов старался поддерживать себя в форме, тренировался с присланным матерью футбольным мячом. За год до освобождения Эдуарда Стрельцова с группой других заключенных перевели в лагерь под Тульской областью, где в шахтах добывался кварц для химкомбината. Известный футболист работал в забое, а спортом занимался только после смены, чему лагерное начальство не мешало.

Как к нему относились другие заключенные

Биограф Стрельцова, в прошлом прокурорский работник А. В. Сухомлинов, собирая материалы о пребывании Эдуарда Анатольевича в лагерях, опросил десятки друзей, знакомых и родственников футболиста — всех, кому он что-либо рассказывал о том времени, в книге Сухомлинова есть материалы уголовного дела, письма Э. А. Стрельцова из МЛС матери и другие интересные документы. Как вспоминал друг Эдуарда известный советский боксер, многократный чемпион СССР В. П. Агеев, в лагеря Стрельцов шел с поддержкой одного из влиятельных уголовных авторитетов, узнавшего спортсмена в СИЗО — тот написал на зону «маляву», чтобы футболиста не трогали. Осудили Эдуарда Анатольевича по очень плохой для зека статье — за изнасилование, поэтому эта поддержка для него много значила. Агеев говорил, что Стрельцова лагерники однажды сильно избили доской (шрам от этого потом остался на всю жизнь, он виден на портретных фото футболиста) — якобы за то, что спортсмен не принес ими водки после футбольного матча.

Что можно узнать из лагерных писем матери