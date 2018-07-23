«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»

Юлия переехала из России во Францию с дочерью за любимым мужчиной. Немного пожив в двух французских городах, вся семья решилась на переезд в Аргентину. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует рассказ россиянки о жизни в Буэнос-Айресе.

Первую часть истории Юлии о жизни во Франции можно прочесть здесь

В ноябре 2016 года мой муж сообщил, что ему предложили работу в Аргентине. Мы знали, что скоро уедем из Франции, но не подозревали, куда именно. И вот — Аргентина.

Муж уже работал там с 2010-го по 2012 год, до судьбоносной поездки в Россию, где встретил меня. Он много рассказывал об аргентинцах и местном климате. Он побывал в Испании, Португалии, России, Америке и Бразилии, но именно Аргентину считал лучшей страной. Наслушавшись его рассказов, я с нетерпением ждала переезда.

Сначала мы поехали на разведку на три недели. На тот момент нашему сыну не было и полутора лет. Это был его первый 14— часовой перелет Париж — Буэнос-Айрес. В феврале в Париже холодно и сыро, а в Буэнос-Айресе на встретила 35-градусная жара, солнце и пальмы.

Мы сняли квартиру в чуть отдаленном районе города. Пока муж ходил на работу, я целый день проводила дома с детьми. Во дворе было два бассейна и два джакузи для жильцов, где мы и проводили время. Как оказалось, во многих многоэтажках города есть бассейны.

У практически каждого жилого здания есть охрана при подъезде к дому, консьерж и камеры на всех углах. Такая бдительность не могла не насторожить: Аргентина славится своей криминогенной обстановкой, но, как я узнала уже на месте, действительно всегда нужно быть на чеку. Лучше не выделяться из толпы, не носить телефон в руке и не выставлять напоказ дорогие украшения. На форумах в Facebook полно страшных историй про нападения на туристов ради камеры или телефона. Но, к счастью, с нами такого не случалось.

Первые впечатления от города были неоднозначными. С одной стороны, его называют вторым Парижем, так как здесь очень много французской архитектуры. С другой — здесь очень грязно, улицы разбиты, а на каждом углу мелкие грязные магазинчики. Все это портило общее впечатление. К этому прибавлялись страшные пробки на дорогах.

Определенный плюс Аргентины — улыбающиеся веселые люди, которые всегда готовы прийти на помощь. По прилете мы встали в огромную очередь на паспортный контроль, уставшие и абсолютно измотанные. Сотрудник аэропорта увидел это и отвел нас к стойке для дипломатов, так как мы были с детьми. Все работники аэропорта при виде нашего сына расплывались в улыбке и повторяли «Какой красивый!»

Аргентинцы вообще очень трепетно относятся к детям. Своих любят и балуют, а чужим умиляются. Дети могу стоять на ушах, но родители не будут на это обращать никакого внимания. Чужие дети их тоже совершенно не напрягают.

В мае 2017 года мы приехали в Аргентину. Записали дочь во французский лицей и стали ждать заселения в снятую неподалеку от школы квартиру. Поиск жилья в определенном районе — отдельная история. Мы потеряли несколько удачных вариантов, и пришлось брать то, что осталось. Это был новый девятиэтажный дом с бассейном на крыше, но без охраны и консьержа. В доме жили несколько французских консулов с семьями. Под окнами нашего дома резво ездили городские автобусы, а над крышей с шумом пролетали самолеты, которые заходили на посадку в местный аэропорт. Квартира была абсолютно пустая, так что ее пришлось отдельно готовить к переезду.

Цены на мебель и хозтовары здесь страшно высокие, а вот качество оставляет желать лучшего. Все сделано в Аргентине. Первые две недели в новой стране мы не вылезали из магазинов, пытаясь найти все необходимое. Часть старой мебели мы решили перевезти из Франции: в порт Буэнос-Айреса она прибыла день в день, но получить ее мы не могли больше месяца. Были непонятные проблемы то с таможней, то с документацией, то с доставкой.

Хочется заметить, что аргентинцы — крайне безответственные работники. Захочет — придет на работу, не захочет — нет. Могут пообещать прийти завтра и заявиться через неделю без каких-либо предупреждений.

Когда мы в первый раз пришли в крупный супермаркет, очень удивились скудному выбору продуктов. В огромном ряду с крупами лежали макароны и рис от нескольких производителей. И больше ничего. Ни чечевицы, ни гороха, ни геркулеса. То же самое было и с йогуртами: не больше трех производителей, с тремя вкусами. После нереального разнообразия во Франции тут было не из чего выбирать. И цены! Один стаканчик йогурта стоит 20-35 песо, за эту же цену во французских магазинах можно купить четыре йогурта.

В отделе овощей и фруктов помидоры были зеленые, картошка черная, плотно покрытая землей, а вся зелень тухлая или увядшая. В рыбном отделе витал жуткий запах испорченной рыбы. Мы были очень разочарованы. Со временем мы узнали, что раз в неделю, по воскресеньям, на площадку недалеко от нашего дома приезжает рынок, и наконец стали покупать свежие овощи и рыбу в два раза дешевле магазинных.

За квартиру, которую мы снимали, частично платила фирма мужа, нам приходилось доплачивать еще около 500 евро. Цены на жилье в этом квартале были высокие из-за французского лицея, где учились дети французских экспатов, состоятельных аргентинцев и даже дети президента страны. Уроки проводились на французском и испанском языках. Уровень образования — как в обычной французской школе, только обучение платное — примерно 700 евро в месяц, не считая столовой.

По контракту квартплата за съемную квартиру каждые полгода увеличивается на 15 процентов. Это связано с уровнем инфляции в стране, цены растут как на дрожжах. Прожив полгода, мы собрались съезжать, так как нам не хотелось доплачивать из своего кармана эти 15 процентов, а хозяин квартиры обещал установить кондиционер, но так ничего и не сделал. Уже в сентябре стало заметно теплее, и находиться в квартире стало сложно. Я занялась поисками нового жилья.

Через два месяца поисков мы нашли дом своей мечты, где и живем сейчас. У нас есть красивый сад и большой бассейн во дворе. Что удивительно, за этот дом мы доплачиваем из своего кармана намного меньше, чем за квартиру в пыльном Буэнос-Айресе.

Наша дочь в очередной раз сменила школу и без проблем устроилась в престижный колледж с английским образованием. Учебный год, кстати, здесь начинается в конце февраля и длится примерно до середины декабря. Потом начинаются летние каникулы.

Среди года очень много национальных праздников, поэтому народ не перетруждается. Аргентинцы отдыхают всегда одинаково: собираются всей семьей или с друзьями у кого-то дома или на природе, жарят мясо, пью вино или мате. Вообще, вся Аргентина пахнет жареным мясом! Здесь его жарят везде и всегда. Мясо и вино в Аргентине отменные, без них было бы совсем грустно. Но солнце тут яркое, а зима теплая. Везде можно найти свои плюсы, радоваться жизни можно в любой стране.

В Аргентине мы не планируем оставаться больше, чем на год-два. Ждем нового предложения по работе и уже готовы к изучению новой страны, новых людей и новых традиций.