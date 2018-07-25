Ещё
Неудачные попытки трюкачей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Так себе акробаты: неудачные попытки трюкачей 

Рамблер 25 июля 2018
Фото: @Notsoacrobats
В Сети набирает популярность аккаунт, где публикуются неудачные попытки акробатов выполнить свои трюки. Циркачи зачастую во время отработки своих связок ставят на запись видеокамеру. Иногда в объектив попадают довольно курьезные, смешные, нелепые, и в некоторых случаях и опасные попытки выполнить трюк.
Когда заводите домашних животных, будьте уверены, что все ваши тренировки будут проходить в паре:
Но иногда нехватка пространства сказывается на качестве домашних занятий:
Безопасность прежде всего. Пользуйтесь матами:
Пусть к успеху никогда не был простым:
Сама не ожидала, что так получится:
Акробатка на кухне — к разбитым вещам:
Еще одна любительница почитать:
Главное — уйти красиво!
Когда встал не с той ноги:
А вот это действительно больно:
Все герои роликов живы-здоровы и продолжают заниматься любимым делом.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Антарктиде найдены признаки грядущей катастрофы6
Самая большая анаконда в мире: леденящая находка
7 вещей, привычных в США, но малоизвестных у нас79
Биолог хладнокровно вырвался из пасти крокодила
Как на Руси повышали потенцию
Видео
05:33
Игрушечная дорога вошла в Книгу рекордов Гиннеса
Вещи
05:57
Как добыть золото из старых часов
Вещи
00:55
Американский папа
Истории
08:27
Секреты, которые отели не спешат афишировать
Места
10:34
Животные, уже созданные человеком
Безумный мир
01:14
Самая большая анаконда в мире: леденящая находка
Безумный мир
05:12
Фантастические факты о жизни, которые реальны
Безумный мир
17:45
Мистические события, которые до сих пор пугают
Истории
10:12
Безумства, которые позволительны миллиардерам
Люди
00:28
На подмышках японок нашли место для рекламы
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение