Так себе акробаты: неудачные попытки трюкачей

В Сети набирает популярность аккаунт, где публикуются неудачные попытки акробатов выполнить свои трюки. Циркачи зачастую во время отработки своих связок ставят на запись видеокамеру. Иногда в объектив попадают довольно курьезные, смешные, нелепые, и в некоторых случаях и опасные попытки выполнить трюк.

Публикация от Not So Acrobats (@notsoacrobats) 23 Июл 2018 в 2:51 PDT Когда заводите домашних животных, будьте уверены, что все ваши тренировки будут проходить в паре:

Публикация от Not So Acrobats (@notsoacrobats) 29 Июн 2018 в 9:35 PDT Но иногда нехватка пространства сказывается на качестве домашних занятий:

Публикация от Not So Acrobats (@notsoacrobats) 29 Июн 2018 в 9:26 PDT Безопасность прежде всего. Пользуйтесь матами:

Публикация от Not So Acrobats (@notsoacrobats) 1 Апр 2018 в 1:13 PDT Пусть к успеху никогда не был простым:

Публикация от Not So Acrobats (@notsoacrobats) 24 Мар 2018 в 8:07 PDT Сама не ожидала, что так получится:

Публикация от Not So Acrobats (@notsoacrobats) 31 Янв 2018 в 4:15 PST Акробатка на кухне — к разбитым вещам:

Публикация от Not So Acrobats (@notsoacrobats) 28 Янв 2018 в 12:40 PST Еще одна любительница почитать:

Главное — уйти красиво!

Публикация от Not So Acrobats (@notsoacrobats) 28 Дек 2017 в 9:55 PST

Публикация от Not So Acrobats (@notsoacrobats) 18 Окт 2017 в 5:58 PDT Когда встал не с той ноги:

Публикация от Not So Acrobats (@notsoacrobats) 26 Сен 2017 в 6:37 PDT А вот это действительно больно:

Все герои роликов живы-здоровы и продолжают заниматься любимым делом.