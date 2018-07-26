Тайны, оставленные Николой Теслой

Инженер, физик и изобретатель Никола Тесла ушёл из жизни в 1943 году в возрасте 86 лет. Но многие его открытия будоражат науку и по сей день, а кое-кто приписывает Тесле чуть ли не магические способности. Эти факты об учёном приоткроют завесу тайны над его жизнью и опытами.

1. В конце 19 века Тесла устроился на работу в электрическую компанию Томаса Эдисона . Эдисон пообещал выплатить Тесле 500 000 долларов, если тот усовершенствует всё заводское оборудование. Тесла сделал это, но вместо оплаты получил заявление, что это была лишь шутка. Из-за этого началась «война токов», именно так негласно называли противостояние Теслы и Эдисона.

2. В 1897 году Тесла собрал небольшой корабль на радиоуправлении и продемонстрировал желающим на ближайшем пруду. Наблюдатели не поверили в возможность радиоуправления и назвали это колдовством.

3. Никола Тесла уделял отдыху всего четыре часа в сутки, а на сон тратил лишь два.

4. В 1917 году Тесла предложил использовать электромагнитные волны для обнаружения местоположения кораблей и субмарин. Эту идею никто всерьёз не принял. Лишь в тридцатые годы научное сообщество задумалось о создании радиолокаторов.

5. В 1931 году Никола Тесла показал автомобиль с электрическим мотором. Машина могла разогнаться до 150 км/ч и, казалось, совсем не нуждалась в подзарядке. Сам учёный говорил, что авто работает на «эфире». Тайна двигателя Теслы до сих пор не разгадана.