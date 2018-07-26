Тайны, оставленные Николой Теслой 

Инженер, физик и изобретатель Никола Тесла ушёл из жизни в 1943 году в возрасте 86 лет. Но многие его открытия будоражат науку и по сей день, а кое-кто приписывает Тесле чуть ли не магические способности. Эти факты об учёном приоткроют завесу тайны над его жизнью и опытами.
1. В конце 19 века Тесла устроился на работу в электрическую компанию Томаса Эдисона. Эдисон пообещал выплатить Тесле 500 000 долларов, если тот усовершенствует всё заводское оборудование. Тесла сделал это, но вместо оплаты получил заявление, что это была лишь шутка. Из-за этого началась «война токов», именно так негласно называли противостояние Теслы и Эдисона.
2. В 1897 году Тесла собрал небольшой корабль на радиоуправлении и продемонстрировал желающим на ближайшем пруду. Наблюдатели не поверили в возможность радиоуправления и назвали это колдовством.
3. Никола Тесла уделял отдыху всего четыре часа в сутки, а на сон тратил лишь два.
4. В 1917 году Тесла предложил использовать электромагнитные волны для обнаружения местоположения кораблей и субмарин. Эту идею никто всерьёз не принял. Лишь в тридцатые годы научное сообщество задумалось о создании радиолокаторов.
5. В 1931 году Никола Тесла показал автомобиль с электрическим мотором. Машина могла разогнаться до 150 км/ч и, казалось, совсем не нуждалась в подзарядке. Сам учёный говорил, что авто работает на «эфире». Тайна двигателя Теслы до сих пор не разгадана.