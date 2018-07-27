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Что стало с детьми и внуками Юрия Гагарина
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Кем стали дети и внуки Юрия Гагарина 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: Русская семерка
Наверняка многие не раз видели фотографии первого космонавта Юрия Гагарина, сделанные что называется в домашней обстановке. На некоторых из них, кроме супруги Валентины, запечатлены и дочери героя Елена и Галина. Кем же стали дети и внуки Гагарина?

Елена

Одна из дочерей героя Елена Гагарина родилась в 1959 году. С детства Елена в равной степени увлекалась и спортом, и искусством. Однако выбрала она все-таки второе. Окончив с отличием среднюю школу, Гагарина решила стать искусствоведом. Елена поступила на исторический факультет Московского Государственного Университета.
Больше 20-ти лет Елена Юрьевна трудилась в изобразительном музее имени Пушкина, занималась хранением английской графики. Тем временем она продолжала научную деятельность и даже стала кандидатом искусствоведения. В начале 2000-х годов Елена Гагарина была назначена директором музея «Московский Кремль», где она работает и по сей день.

Галина

Младшая Галина родилась в 1961 году. Спустя несколько недель после ее появления Юрий Гагарин совершил свой знаменитый полет. Галина, в отличие от своей сестры, проявляла совсем иные способности и после окончания школы подала документы в столичный институт народного хозяйства имени Плеханова. Она стала экономистом.
Галина Юрьевна является доктором экономических наук и профессором. Преподает она там же, где училась сама, то есть в экономическом университете. Кроме того, в 2008 году Галина Гагарина удостоилась высокого звания «Заслуженный работник высшей школы».

Внуки

У Юрия Гагарина двое внуков. Это дочь Елены, которую зовут Екатерина, и сын Галины — Юрий. Оба они не носят знаменитую фамилию. Внучка космонавта Екатерина Караваева родилась в 1987 году. Екатерина, как и ее мать, является выпускницей МГУ. Работает она тоже вместе с мамой в Московском Кремле. В 2011 году Екатерина вышла замуж за дипломата Павла Внукова.
Внук Гагарина его тезка Юрий Кондратчик также выбрал МГУ, факультет журналистики. Он пишет статьи для различных изданий, среди которых и «Вестник» вуза, где работает его мать Галина Гагарина. Нетрудно догадаться, что назвали Юрия в честь его знаменитого деда.
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