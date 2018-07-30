Какие шокирующие обряды и ритуалы были у шахтеров

Какие шокирующие обряды и ритуалы были у советских и российских шахтеров

Работа шахтера всегда была опасной. Неудивительно, что у представителей этой профессии имеется множество примет, суеверий и ритуалов, которые порой могут показаться странными и шокирующими.

Самые популярные шахтерские суеверия

Авторы статьи «Культурное наследие горного дела: мифология и религиозные традиции горняков» Н. К. Гринько, В. Д. Грунь и В. Г. Лунев пишут: «В культурном наследии горного дела свое место занимают мифология и религиозные традиции. Недра Земли всегда были связаны с суевериями…»

Например, нельзя желать шахтеру удачи, если он идет на работу. Вместо этого следует сказать: «С Богом!» Удача может и подвести, а вот Бог будет охранять человека.

К примете о том, что нельзя возвращаться с полпути, шахтеры относятся очень серьезно. Шахтер ни за что не вернется с полдороги, даже если забыл что-то важное, например, тормозок с едой. Лучше он весь день проработает голодным.

Зато если шахтер по дороге на работу встретит женщину в белом платье, то он имеет полное право взять отгул. Дело в том, что женщина в белом ассоциируется со смертью, а в забое и так смерть всегда ходит рядом.

Не стоит также выходить на смену в новой спецодежде — это к аварии. Чтобы ничего не случилось, следует перед сменой макнуть одежду в канавку.

Не рекомендуется приходить на смену слишком рано: по поговорке, чем раньше спустишься, тем позже выедешь.

В книге нарядов нельзя расписываться красными чернилами. Видимо, потому что они ассоциируются с кровью.

Современные российские шахтеры никогда не говорят: «последняя смена» — только «крайняя». Иначе смена и впрямь может оказаться последней в жизни.

Шахтеры никогда не садятся, а тем более не ложатся на носилки — считается, что тогда что-то случится и человека на этих носилках и вынесут из забоя.

Шахтеры на смене стараются без особой надобности не отвечать на телефонные звонки. Это может вызвать неприятные последствия. «Послушаешь ушами — потопаешь ногами», — говорят работники горного дела.

Считается, что нельзя спускаться в шахту накануне отпуска. Поэтому, если даже у шахтера в этот день смена, он на нее не выходит. Об этой традиции знают все.

Если шахтер пережил три профессиональные травмы, ему следует перейти на другую работу (наверху) или совсем уволиться. По поверью, четвертого раза никому не пережить.

Святые и духи — покровители горняков

«Свойственные горному делу опасности с глубокой древности порождали не только суеверные страхи, но и набожность горнорабочих, почитавших особых святых

покровителей — защитников их жизни и здоровья, — сообщают Гринько, Грунь и Лунев. — Горняки нередко мечтали о вмешательстве сверхъестественных сил, способных отвести от природных опасностей, указать на рудоносную жилу, спасти от произвола хозяина рудника».

В России покровителями горняков считаются Святой Николай Чудотворец , Святой Макарий Египетский, Святой Прокопий Устюжский (в честь него назван Кузбасский город Прокопьевск), а также Святая Великомученица Екатерина.

«Немало литературных произведений, множество горняцких легенд связано с такими мифическими персонажами, как горные духи, — комментируют Гринько, Грунь и Лунев в своей статье. — Перед горняком они предстают в разном обличье в виде антропоморфных (человекоподобных), зооморфных и гибридных существ».

А вот что сообщает на эту тему М. Власова в «Энциклопедии русских суеверий»:

«Представления о горном «хозяине»… распространены там, где ведутся горные, подземные разработки, в шахтерских районах, на Урале, Алтае, в Западной и Южной Сибири… По мнению горняков-угольщиков, Горный маленького роста, с седой короткой бородой, черным лицом и красными глазами; одет в черную или темно-серую рубашку… Иногда он походит на черта… Горный, по поверьям, собирает богатства земли в одно место и ограждает их заклятием. Он допускает или не допускает к сокровищам подземных недр, преследует не уважающих его, прогоняет не понравившихся ему людей».

Шахтер никогда не поставит в шахте крестик, если необходимо что-то пометить. Считается, что горные духи терпеть не могут христианской символики. Поэтому вместо креста ставят галочку.

У донбасских шахтеров целый ряд ритуальных суеверий связан с Шубиным. Легенды о нем записали собиратели фольклора Борис Горбатов и Леонид Жариков.

Шубин — это не фамилия. В старину существовала профессия с таким названием. Шубины ходили по штрекам со свечой или факелом, выжигая метан для предотвращения его накопления и взрывов. При этом, чтобы самим не опалиться, они надевали на себя шубу изнаночным мехом наружу и периодически обливали ее водой.

Позднее с той же целью шахтеры стали брать с собой в забой клетку с канарейкой. Чувствительная птица падала в обморок, если в помещении накапливалось даже небольшое количество метана. Это был знак, что нужно подниматься наверх. Сейчас эту функцию выполняют газоанализаторы.

По преданию, однажды во время смены в забое взорвался метан, и погибла вся бригада. В живых остался только молодой парень — шубин, и люди обвинили его в трагедии. Тогда он спрятался в забое, и больше его никто никогда не видел. А после смерти он превратился в духа, обитающего в шахтах. Является Шубин людям почему-то в облике седого старого шахтера «с крючком в руках, каким таскают вагонетки». Иногда в штольнях слышен его стариковский кашель. Характерной приметой Шубина, отличающей его от обычного человека, являются ярко горящие глаза и ноги «с волосатыми копытами».

Шубин помогает своим «коллегам», предупреждая их о грядущих авариях и обвалах. За это шахтеры делятся с ним своим «тормозком». Но кроме того, чтобы завоевать благосклонность Шубина, необходимо соблюдать некоторые правила. Например, придя на смену в забой, следует первым делом с ним поздороваться. Если в процессе работы часто обваливается порода, значит, Шубину не по душе, чтобы сегодня добывали уголь, и лучше закончить работу в этом забое.