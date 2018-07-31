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Профессии, о которых все мечтают
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Профессии, о которых все мечтают 

Рамблер 4 часа назад
Не всем работа доставляет удовольствие, кто-то работает лишь для того, чтобы иметь доход. Но люди, заполучившие эти должности, вряд ли сожалеют о своём выборе.
1. Дегустатор. Человек, профессионально занимающийся дегустациями, не должен объедаться на работе. Напротив, ему нужно пробовать различные блюда по чуть-чуть, чтобы всесторонне оценить их.
2. Тестировщик компьютерных игр. На эту вакансию могут претендовать обычные люди, которые любят компьютерные игры. Человек не должен иметь специальных знаний, чтобы разработчики понимали, насколько их творение доступно среднестатистическому игроку.
3. Персональный стилист и покупатель. Это работа мечты для девушек, обожающих шопинг. Самое главное — иметь вкус и чувство стиля, чтобы советовать клиентам определённые фасоны, цвета и сочетания предметов одежды.
4. Испытатель водных аттракционов. Эксперты по водным аттракционам разъезжают по аквапаркам мира и проверяют, насколько удобны и интересны горки и бассейны.
5. Оператор 3D-съёмки для гугл-карт. Для создания карт компания использует специальные автомобили, но они не везде могут проехать. В тех местах, кто проезд машин запрещён, работают операторы-люди.
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