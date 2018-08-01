Почему 10-летнего школьника считали «мессией»

Вячеслава Крашенинникова одни считают святым, целителем и прорицателем, который продолжает творить чудеса и после смерти, другие же с возмущением относятся к этому ложному культу. Кто же такой Славик Крашенинников? Чем он заслужил такую «славу»?

Маленький «пророк»

Слава Крашенинников родился 22 марта 1982 года в городе Юрга Кемеровской области в семье военнослужащего. Когда ребенку исполнилось пять лет, семья переехала на Урал, в город Чебаркуль. 17 марта 1993 года Славик умер от лейкоза.

Все началось, по-видимому, с рассказов матери Славика Валентины Крашенинниковой о необычных способностях сына, о его посмертных явлениях и якобы сотворенных им чудесах, в том числе пророчествах.

В частности, Валентина Крашенинникова приписывает своему сыну следующие изречения: «Когда вы узнаете, кто я есть на самом деле, то сначала сильно испугаетесь оттого, что так запросто обращались со мной, а потом будете мною гордиться».

«Падшие ангелы занимаются на Земле обслуживанием программы, установленной в ядре планеты для сбора человеческих душ, а антихрист представляет их интересы среди людей, подсоединяя к ней каждого человека посредством печати (биочипа)».

«Славочка сказал, что ничего не остановить не изменить нельзя, на небе все решено — скоро на земле будет Бог».

Также Славик почему-то очень много говорил об НЛО и инопланетянах, которые на самом деле являются бесами.

Мрамор против бесов

О мальчике стали писать книги и снимать фильмы. На могилу ребенка на городском кладбище началось паломничество. Там соорудили навес, заставленный иконами и изображениями самого «маленького святого». В том числе есть там и икона, на которой ребенок изображен с крестом в руке, как принято обычно изображать мучеников, хотя мальчик умер ненасильственной смертью. Земля и снег с могилы почитаются целебными, как и мраморные камешки, которые здесь можно приобрести за деньги.

Отец мальчика привозит их из карьера возле села Коелга. Паломники заливают их водой, которую затем пьют, веря, что она исцелит все болезни. Валентина Крашенинникова рассказывает: «Славик говорил, что так называемые инопланетяне, то есть бесы, не любят мрамор, потому что он живой, у него есть пульс».

Борьба с культом «святого Вячеслава»

Русская Православная Церковь отрицательно относится к культу «святого отрока Вячеслава». В 2007 году митрополит Челябинский и Златоустовский Иов (Тывонюк) создал комиссию по расследованию обстоятельств появления данного культа. Комиссия пришла к выводу, что многие из высказываний Славика, которые приводит его мать, не соответствуют православному вероучению. Так, часть его якобы «пророчеств» является всего лишь вольным пересказом голливудских фантастических фильмов.

Но зачем же нужно было создавать такую шумиху вокруг имени умершего ребенка? Настоятель храма Преображения Господня в Чебаркуле протоиерей Димитрий Егоров констатирует: «За Крашенинниковой стоят люди, которые делают на этом бизнес. О Славике вышли книги и компакт-диск. Сделано все профессионально. Грамотный пиар. Возможно, кто-то хорошо зарабатывает. По слухам, сама женщина купила себе участок земли и строит там коттедж, ведь к могиле Славика приезжают очень богатые люди».

В Заявлении Миссионерского отдела Челябинской епархии Русской Православной Церкви, опубликованном 19 октября 2007 года, говорится: «С совершенной убежденностью можно констатировать: писания В. А. Крашенинниковой и людей ее круга, посвященные „отроку Вячеславу“, никакого отношения к православию не имеют. Покойный Вячеслав Крашенинников в понимании Русской Православной Церкви не являлся ни пророком, ни мучеником, ни святым. Высказываемые им суждения о религиозных истинах могут восприниматься серьезно только в контексте отношения к ним взрослых и духовно заблудившихся людей — людей, очень часто преследующих корыстные, далекие от подлинной религиозности цели. Мы же „должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть“ (Евр. 2:1)».

11 февраля 2010 года Издательский совет РПЦ запретил распространение через церковную книжную сеть изданий, посвященных Вячеславу Крашенинникову. В канонизации Крашенинникова как святого также было отказано.

Трудно судить, на самом ли деле Славик Крашенинников был необыкновенным ребенком или из его имени сознательно сделали культ, но не исключено, что тем, кто приезжает к нему на могилу, действительно помогает вера в чудо.