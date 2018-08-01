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Как девочка с ампутированными ногами стала моделью
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Сильная духом: как 7-летняя девочка с ампутированными ногами стала успешной моделью 

Anews 53 минуты назад
Фото: anews
Современный модельный бизнес стремиться к разнообразию, поэтому накануне в штабе известного бренда River Island произошло необычное пополнение. Семилетняя девочка стала юной моделью даже несмотря на ампутированные ноги, успев прорекламировать новую коллекцию марки одежды. Эта новость сразу привлекла внимание публики, а подробнее о манекенщице журналистам рассказал ее отец.
anews
Карьера семилетней Дейзи Димитри из Бирмингема началась полгода назад, когда ее отец при просмотре телевизора наткнулся на интервью, где присутствовали представители крупного рекламного агентства. Последнее подыскивало необычных моделей. Тогда мужчина предложил дочери пройти кастинг, в результате которого она получила работу. За короткий срок ей удалось выступить с ведущими производителями одежды и побывать на Лондонской неделе моды.
anews
Вскоре она начала сотрудничать с компанией River Island, которая подыскивала активную и жизнерадостную девочку. Дейзи подходит под все затребованные параметры, поскольку поддерживает активный образ жизни и занимается гимнастикой, даже несмотря на то, что у нее отсутствуют обе ступни. Она научилась ходить на протезах, а от сверстников отличается твердым характером.
anews
Дейзи Димитри потеряла обе ноги в возрасте полутора лет, когда врачи приняли решение ампутировать конечности из-за врожденных физических повреждений. С тех пор одна ее нога отсутствует по колено, а вторая заканчивается в районе голени. Однако девочка не расстраивается по этому поводу и доказывает всему миру, что она способная на большие свершения. Благодаря любви к спорту и харизматичности она покорила подиум и не собирается сдаваться, а ее отец поддерживает дочь в любых начинаниях, называя «настоящим вдохновением».
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