Загадочные факты о таинственном Нострадамусе

Астролог и врач, алхимик и фармацевт Миишель де Нострдам вошёл в историю как предсказатель Нострадамус. Он оставил потомкам массу загадок, которые любители всего таинственного и магического разгадывают уже не первое столетие. Самая первая загадка связана с датой рождения прорицателя: по одним источникам он родился в конце 1503 года, под другим — в начале 1504. А вот ещё несколько фактов, связанных с этой уникальной личностью.

1. В день, когда у матери Нострадамуса были роды, в дом постучалась странница и попросила бокал вина. Ей не отказали, старушка выпила и перевернула бокал, из которого на пол вылилось 12 капель. Странница сказала, что если малыш появится на свет с двенадцатым ударом часов, то он будет великим. В этот момент часы начали бить полдень. Когда зазвучал двенадцатый удар, раздался крик. Это был первый крик новорождённого.

2. Существует только один оригинальный потрет Нострадамуса, который написал его сын. Остальные изображения писались с этого портрета.

3. Катрены Нострадамуса переводить очень сложно из-за того, что они написаны на разных языках, среди которых не только латинский, французский и итальянский, но и провансальский, древнееврейский, арабский.