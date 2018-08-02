Зачем мужчины на Руси ходили за ручку с другими мужиками

В наше время в России большая редкость встретить на улице двоих мужчин, которые идут под руку или держатся за руки. Для женщин это считается нормальным — мы существа нежные и эмоциональные. А в отношении лиц мужского пола сразу закрадывается подозрение — уж не геи ли они? Между тем ранее на Руси в таком поведении не видели ничего постыдного.

С мужчиной можно, а с женщиной нет?

Если мужчина идет под руку с женщиной, то мы считаем, что между ними существуют как минимум романтические отношения. Хождение за ручку бесспорно указывает на то, что между двумя людьми присутствует эмоциональная связь. А какая эмоциональная связь может быть между двумя представителями сильного пола?

А вот в дореволюционной России все было наоборот. Мужчинам считалось неприличным ходить за ручку с женщинами, разве что они были родственниками, супругами или женихом-невестой… По крайней мере так водилось в высшем обществе. Что же касается мужчин, то во многих случаях их хождение под ручку друг с другом никого не удивляло. Среди каких же категорий представителей сильного пола бытовала эта привычка?

Родственники

Отец и сын, братья, дядя и племянник и даже кузены могли преспокойно прогуливаться друг с другом рука об руку у всех на виду. Кровные, родовые узы на Руси всегда считались очень важными. И часто родичи действительно питали друг к другу теплые чувства. Берясь за руки, они подчеркивали свою близость, родство.

Близкие друзья

В российском менталитете вплоть до начала прошлого века присутствовала дружеская сентиментальность. Если почитать исторические романы, произведения русских классиков, то из них видно, что дружба для представителей сильного пола являлась своего рода святыней. Например, один друг мог отдать жизнь за другого, отомстить за него, и проч. То, что мужчины чувствовали влечение, симпатию друг к другу, без всякой примеси сексуальности, казалось нормой.

Позволить себе взять за руку женщину можно было только в «особых» случаях. С мужчинами же все было по-другому. Дружеское влечение не принято было скрывать, поэтому пары однополых друзей и приятелей, один из которых держал друг друга под локоть, до революции не воспринимались как нечто из ряда вон выходящее. Прохаживаться таким образом можно было и с другом семьи, крестным или крестником.

Военные

В военной среде мужчине ходить за руку с другим мужчиной вообще было укоренившейся традицией. Здесь царил принцип «один за всех и все за одного». Ходить под руку могли и больше троих военных, как правило — одного ранга. К тому же, это позволяло чувствовать поддержку со стороны товарищей. Да и неприятель мог поостеречься напасть на компанию солдат или офицеров, которые шли ему навстречу, сцепившись руками.

Монахи и священнослужители

В среде духовенства также были приняты прогулки под руку. Возможно, это объясняется тем, что сами по себе тактильные прикосновения всегда имели сакральное значение: например, прикосновение святого или какого-нибудь старца считалось целительным, чудодейственным. Если старший по чину священник брал под руку младшего по чину, то он как бы передавал ему часть божественной силы. А монахи и вовсе считались братьями во Христе. Так что держаться за руки между служителями церкви не возбранялось.

Сильный и слабый

Ничего особенного не видели наши предки и в ситуации, когда юноша брал под руку старика или инвалида, пусть даже незнакомого, чтобы поддержать его или проводить до дому. Это считалось признаком хорошего воспитания.

Из двоих держащихся за руки мужчин один мог быть слепым, а другой — его поводырем. На Руси многие слепцы ходили с поводырями, чаще всего мальчиками или юношами. И без тактильного контакта слепой человек мог оказаться в полнейшей беспомощности.

Получается, все понятия о том, что прилично, а что нет, зависят исключительно от культурных особенностей, характерных для той или иной эпохи. И то, что сегодня кажется странным, еще сто лет назад считалось нормой. А то, что сегодня в порядке вещей, в прошлом веке вызывало вопросы.