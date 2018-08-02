Фанат «Черепашек-ниндзя» спас более тысячи черепах 

Американец Майкл Батчер с самого детства был фанатом черепашек-мутантов, четырех главных героев мультсериала "Черепашки-ниндзя". Поэтому он превратил свой дом в жилище пресноводных черепах. Террариумы для пресмыкающихся находятся везде: в саду, в комнате Майкла и даже в спальне его матери.
@00saveturtle
38-летний Батчер не только покупает черепах в зоомагазине, он также спасает тех животных, которые пострадали в дикой природе, и выхаживает их у себя дома.
@00saveturtle
"Я всегда был фанатом Черепашек-ниндзя. Конечно, в детстве я мечтал о своей черепашке, но мой отец не разрешал мне ее завести. Зато теперь у меня их больше тысячи. Точнее сказать сложно, потому что их сложно сосчитать", — рассказывает Майкл.
Батчер утверждает, что черепахи совсем не агрессивны и их можно приручить, хотя это требует времени и упорства.
"Мы не придумали имен для каждой черепахи, но у нас есть любимчики, так сказать, например, Большая Салли и Леди Ди".
Мечта Майкла — построить в будущем сеть приютов для черепах по всей Британии.